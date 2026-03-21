В городе Ош строят шестиэтажную мечеть на деньги анонимного мецената

В Оше сегодня началось строительство нового здания центральной мечети «Имам аль-Бухари — Алай». Как сообщили в муфтияте, проект будущего комплекса официально представлен горожанам накануне во время праздничного Айт-намаза.
Согласно проекту, мечеть будет состоять из шести этажей, при этом два нижних уровня будут отведены под современную автопарковку, что решит проблему нехватки мест для прихожан.
Вопрос о строительстве нового здания центральной мечети поднимался на протяжении последних десяти лет.
Так выглядит мечеть «Имам аль-Бухари — Алай» сейчас.
В открытых источниках нет данных о точной дате постройки первоначального здания. Но историческая территория мечети в прошлом была значительно больше нынешней. От старой мечети до наших дней дошла лишь одна комната внутри комплекса. Основная часть нынешнего здания является результатом так называемой псевдореконструкции, проведенной к 3000-летию Оша. Тогда здание утратило большую часть своей аутентичности.
Тем не менее часть пользователей соцсетей выражает мнение о необходимости сохранения этого исторического объекта. Звучат предложения не сносить старую постройку, а возвести новое здание рядом, сохранив архитектурную гармонию и исторический облик этого значимого для города места.