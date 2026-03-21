В городе Ош строят шестиэтажную мечеть на деньги анонимного мецената

В Оше сегодня началось строительство нового здания центральной мечети «Имам аль-Бухари — Алай». Как сообщили в муфтияте, проект будущего комплекса официально представлен горожанам накануне во время праздничного Айт-намаза.

Фото пресс-службы муфтията. Будущий облик центральной мечети Оша

Новое современное здание будет возведено на территории площадью 44 сотки. Строительство полностью взял на себя меценат из Кыргызстана, который пожелал остаться анонимным.

Согласно проекту, мечеть будет состоять из шести этажей, при этом два нижних уровня будут отведены под современную автопарковку, что решит проблему нехватки мест для прихожан.

Вопрос о строительстве нового здания центральной мечети поднимался на протяжении последних десяти лет.

Так выглядит мечеть «Имам аль-Бухари — Алай» сейчас.

В открытых источниках нет данных о точной дате постройки первоначального здания. Но историческая территория мечети в прошлом была значительно больше нынешней. От старой мечети до наших дней дошла лишь одна комната внутри комплекса. Основная часть нынешнего здания является результатом так называемой псевдореконструкции, проведенной к 3000-летию Оша. Тогда здание утратило большую часть своей аутентичности.

Тем не менее часть пользователей соцсетей выражает мнение о необходимости сохранения этого исторического объекта. Звучат предложения не сносить старую постройку, а возвести новое здание рядом, сохранив архитектурную гармонию и исторический облик этого значимого для города места.