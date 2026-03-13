Общество

Мечеть на улице Гоголя в Бишкеке снесут и построят новую

Мэр города Бишкека Айбек Джунушалиев провел ооз ачар для прихожан мечети имени Кимсанбая ажы Абдурахманова. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Глава столицы поздравил собравшихся с наступлением священного месяца Рамазан и пожелал, чтобы этот период принес в каждую семью мир, благополучие, достаток и согласие.

В рамках мероприятия мэру представлен проект строительства новой мечети. Согласно документу реновации мечети имени Кимсанбай ажы Абдурахманова на улице Гоголя, предусмотрен демонтаж существующего здания, которое находится в аварийном состоянии и не подлежит реконструкции.

Проектом предусмотрено строительство современного двухэтажного здания мечети с подземным автопаркингом, бутиками, кафе, складскими помещениями, административными кабинетами и даараткана (омовительными помещениями). Общая площадь объекта составит 5 тысяч 851,30 квадратных метра, площадь молитвенного зала — 3 тысячи 506,77 квадратных метра, что позволит одновременно принимать до 4 тысячи 200 человек.
