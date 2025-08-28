29 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.30 — переулок Никитина, улицы Семешко, Суюмбаева, Баетова, проспект Жибек Жолу;

9.00-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик»;

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улица Алыкулова), отрезки улиц Фучика, Термечикова, Сандык Тор, Тыныстанова, 189А, переулок Талды-Суйский, отрезки улиц Бурулдайской, Джалал-Абадской, Базар-Коргонской, село Мраморное (улица Северная), улица Урицкого, 42;

8.00-17.00 — село Пригородное (улицы Юбилейная, Островского, Горького, Первомайская, Маяковского, Садовая, Космонавт, Береговая, Широкая, 8 Марта, Марата, Дорожная, Гагарина, Сибирская, Арсланбоб, Строительная, Лесная, Новая, Ынтымак, Нижняя, Ленская-БЧК);

9.00-12.00 — жилмассив «Келечек» (улицы Келечек-5 — Келечек-13);

9.00-13.00 — село Маевка (улицы Молодой Гвардии, Арычная, Восточная);

13.00-16.00 — отрезки улиц Тулебердиева, Васильева, Кызыл-Кийской, Кокчетавской, Манаса, переулки Тихвинский, Измайловский;

13.00-17.00 — село Маевка (улицы 8 Марта, Садовая, Арычная).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Гроздь (улицы Гроздинская, Чуйская, Заводская, Юбилейная, Садовая, 60 лет Октября, ДЭУ), Кашка-Суу (улицы Медерова, Ала-Арчинская, Озгоруш, Достук, Раимбекова, Эркин, Медерова, Лесхоз, Новостройка), Байтик (улицы Байтика, Эшмамбета, Новостройка, Дружбы, Сейтека, Суюмбаева, Раимбекова, переулок Молодежный, Ала-Арчинская, Береговая, жилмассив «Ынтымак»), Лебединовка (улицы Мичурина, Колхозная), Кара-Жыгач (улица Шопокова).

Жайылский РЭС

9.00-16.00 — село Ак-Башат (улицы Центральная, Луговая);

9.00-16.30 — село Алексеевка (улицы Фрунзе, Панфилова, Суворова, Жукова).

Кеминский РЭС

9.00-15.00 — село Шабдан (школа Билимкана);

9.00-17.00 — село Кашкелен (улица Токтогула);

9.00-11.00 — город Кемин (улица Первомайская).

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Туз (улицы Тентишева Чекирова, Мусаходжаева), Дмитриевка (улицы Первомайская, Кирова, Пиндюрина, Фрунзе, Интернациональная, Чапаева, Ленина, Калинина, Садовая, Комарова, Фрунзе, Новая, Ленина, Садовая, Нальчик).

Московский РЭС

9.00-18.00 — село Беловодское (улицы Солнечная);

9.00-17.00 — села Беш-Корук, Спартак (улицы Ленина, Попова);

9.00-18.00 — села Ак-Суу (улицы Карпова, Космическая, Карла Маркса, Железнодорожная, Крупская, Пионерская, Базарная, Шолохова, Набережная, Баетова, Киевская, Кирова, Нижняя Ленинская, Ломоносова, Вокзальная, Ленинградская, Панфилова), Александровка (улицы Калимова, Западная, Чапаева, Крупская, верхняя зона от Крупской до Татарской);

9.00-17.00 — села Большевик, Заря, Жуков.

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Эркин-Сай (улицы Токтогула, Жуматаева), Вознесеновка, Эфиронос, Красный Металлист, Тельман, Кум-Арык).

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Колхозная, Фрунзе, Пионерская), Новопавловка (улицы Луговая, Деповская, Исмаила, Фрунзе), Национальное (улицы Ключевая 1, Московская, Садовая, Новая, Разное, кошара), Панфилова (улицы Линейная, Проектируемая), Сокулук (улицы Кайназарова, Восточная, МТФ, Первомайская, переулок Первомайский, Акимбаев, Монолит, Жетиген, Ынтымак, Платина 1, 2, Сокулукское водохранилище), Панфиловское, Асылбаш (улицы Жайчи), поселок Западный (улицы Октябрьская, Гасангусенова, Парковая);

9.30-17.00 — села Джаны-Джер (улицы Новая, Молодая Гвардия, Мичурина, Спортивная, Жукова, Правда, Лесная, Оторова, Больничная, переулок Лесной, микрорайон имени Изакеева, Северная, Апасова, Шопокова, Строительная, Бектоо, Садовая, Свободы, переулок Северный, Пионерская, Фрунзе, Зеленая Балка, Школьная, МТФ 2А) поселок Западный (улицы Молодая Гвардия, Октября, Парковая, Гасангусенова, К.Рамазана), село Садовое (улицы Советская, Южная, Гагарина, Матросова, Полевая, 50 лет Октября, Садовая), поселок Северный (улицы Панфилова, Киргизская, Советская, Калинина, Почтовая, Пушкина, Заводская, Степная, Октябрьская);

9.00-17.00 — село Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», новостройка, улицы Ала-Арчинская, Проектируемая, К.Досиева, Жакшылык, Биримдик, Белек).

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Чуй (улицы Мельничная, Советская);

9.00-12.00 — город Токмок (улицы Узбекская, Береговая, Советская, Охотничья, Пионерская, Первомайская, Комсомольская, Интернациональная, Татарская, Льва Толстого, Победы, Токтогула, Куйбышева, Горького, Трясина, Гагарина, Пушкина);

9.00-13.00 — село Онбир-Жылга (улицы Он бир-Жылга, Пионерская, Кок-Каптал).

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — город Каракол (улицы Борубаш, Чельпек, Тойгонбай, Булатова, Ленина, Жапарова, Гагарина, Тыныстанова № 43), села Сары-Булун, Ынтымак;

14.00-16.00 — села Кызыл-Суу (кошары), Чон-Кызыл-Суу, Саруу, молочный завод «Кызыл-Суу».

4 Таласская область