В Кыргызстане выходит в прокат фильм «Бейиш 2: апама кат»

С 29 января во всех кинотеатрах Кыргызстана стартует прокат художественного фильма «Бейиш 2: апама кат» («Рай 2: письмо матери») — продолжения нашумевшей картины «Бейиш энелердин таманында» («Рай под ногами матерей»). Фильм покорил зрителей своей искренностью и глубиной. Новая часть продолжает разговор о вечных ценностях: семье, материнской любви, ответственности и духовном выборе человека.

Путешествие длиною в надежду

В центре сюжета — 9-летний Самир, социальный сирота, оказавшийся в детском доме. Мальчик мечтает найти мать, которая находится в трудовой миграции в России. Его единственной опорой становится Адиль — 35-летний мужчина с добрым сердцем и детским восприятием мира.

Вместе они отправляются в непростое путешествие, полное испытаний и встреч. Этот путь становится не только дорогой к матери, но и дорогой внутреннего взросления, веры и осознания своих корней.

Фильм объединил актеров из Кыргызстана и России. В картине снялись Эмиль Эсеналиев, Абиль Садиев, Анаркуль Назаркулова, Айсалкын Кыйыкбаева, а также известные российские актеры Станислав Бондаренко, Алексей Щербаков, Павел Майков, знакомый зрителю по сериалу «Бригада».

Съемки проходили в нескольких странах — Кыргызстане, Казахстане, Татарстане и России. Фильм переведен на казахский, узбекский и русский языки, что делает его доступным широкой аудитории.

Закрытый показ и реакция зрителей

22 января состоялся закрытый показ фильма, на который были приглашены представители духовенства. Картина не оставила равнодушным ни одного зрителя.

Многие отметили, что режиссеру и сценаристу удалось тонко соединить юмор, драму и трагедию, затронув самые уязвимые струны человеческой души.

Во второй части заметно усиливается религиозная составляющая: в фильме используются элементы мусульманской культуры — значимость Корана, обучение намазу, святая вода зам-зам, мотив паломничества. Эти детали органично вплетаются в сюжет, усиливая его духовный смысл.

Эмоции, которые невозможно скрыть

После показа актеры признавались, что не могут справиться с волнением.

Исполнитель роли Адиля Эмиль Эсеналиев в этот раз играл пассивную роль, дополняя образ Самира. Актер отметил, что сколько бы раз он ни смотрел фильм, каждый раз не может сдержать слез:

«Тема детей, семьи, родителей не может не затронуть душу. Я сам отец троих детей, поэтому все это мне близко. Чтобы раскрыть роль, не обязательно быть активным и много говорить. Иногда молчание бывает значимее».

И добавил, что когда снимался первый фильм, то остались некоторые моменты, которые не удалось отразить в нем, поэтому было решено вместе с Русланом Акуном снять второй фильм.

Юный актер Амир, сыгравший Самира, также не смог сдержать эмоций во время выступления. Зрители поддержали его продолжительными аплодисментами, отметив успешный дебют. Один из представителей духовенства в знак признательности даже подарил мальчику свои часы.

Кино как инструмент влияния

Представители духовенства подчеркнули, что сюжет фильма настолько захватывающий, что сдержать эмоции было невозможно. Было интересно наблюдать, как взрослые мужчины утирали слезы на глазах и даже не пытались себя сдерживать.

По их словам, кинематограф — это мягкий, но чрезвычайно мощный инструмент воздействия, способный менять сознание и формировать ценности.

Религиозные деятели призвали снимать больше подобных фильмов, которые формируют правильные национальные ценности и учат быть добрее, мудрее и нравственнее.

В интервью 24.kg один из них отметил, что после просмотра фильма ему сразу захотелось позвонить маме, которая живет в регионе.

«Она часто жалуется, что я ее мало навещаю. А сейчас стало даже неловко: думаю надо хотя бы почаще разговаривать с мамой по телефону», — признался он.

О чем говорит фильм

«Бейиш 2: апама кат» поднимает целый ряд острых и актуальных тем:

— проблему детских домов и интернатов для престарелых, которых, по мысли авторов, не должно быть в идеальном обществе;

— тему трудовой миграции и ее последствий — оставленные дети, безнадзорность, попрошайничество;

— межнационального согласия;

— ценность семьи и взаимоотношений между родителями и детьми;

— материнскую любовь, духовные ориентиры и связь между поколениями;

— поиск близких, смысла жизни и человеческой благодарности.

В основе фильма — не только физическое путешествие героев, но и их внутренняя духовная дорога к пониманию себя, своей веры и своего места в мире.

После проката в Кыргызстане фильм будет представлен и в других странах СНГ, чтобы продолжить диалог со зрителем на языке искренности, боли и надежды.