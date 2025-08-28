10:53
Общество

В прокат выходят сразу две кыргызские комедии

В Бишкеке в прокат выходят две кыргызские комедии — «Агатай» Самата Эркинбекова и «Кудай сактасын» Эрбола Тойгонбаева.

Атай — веселый ловкач и беззаботный аферист, который живет одним днем. Однажды он устраивает шумную вечеринку на загородной даче, где пробует странную сигарету. Сделав пару затяжек, Атай отключается, а очнувшись, оказывается в XVIII веке. Атай попадает в цепочку событий, которые могут закончиться войной между родами.

Режиссер: Самат Эркинбеков.
Жанр: комедия.
Язык: кыргызский.
Актеры: Самат Эркинбеков, Арууке Абдыкалыкова.

После дерзкого ограбления Жумабек и Рамазан решают обмануть своего босса и сбежать с деньгами. Уходя от погони, они прячутся в сельской мечети, где их принимают за долгожданных устазов. Притворяясь священнослужителями, герои пытаются сохранить украденное и остаться незамеченными. Однако, постепенно вникая в религию и помогая местным, они неожиданно находят смысл жизни, о котором даже не мечтали.

Режиссер: Эрбол Тойгонбаев.
Жанр: семейная комедия.
Язык: кыргызский (субтитры на русском языке).
Актеры: Атай Омурбеков, Улан Эсенакунов, Жаныш Майр, Анара Таалайбек, Алмаз Сейитканов, Адыл Болорбек уулу.
