Число кыргызстанцев, вставших на миграционный учет в РФ, выросло до 377 тысяч

В первом квартале 2025 года в России на миграционный учет встали 25 тысяч граждан Кыргызстана. Об этом журналистам сообщил заместитель директора консульского департамента Министерства иностранных дел КР Бакыт Кадыров.

По его словам, количество заключенных кыргызстанцами трудовых договоров в РФ увеличилось с 680 тысяч до 701 тысячи.

Число граждан КР, которые встали за последнее время на миграционный учет в России, с первого квартала текущего года выросло с 352 тысяч до 377 тысяч.

Ранее представитель МИД КР Алмазбек Байбосов сообщал, что за семь месяцев 2025 года правоохранительные органы России составили 224 тысячи административных протоколов в отношении граждан Кыргызстана. По его данным, из РФ выдворено 3 тысячи 748 граждан КР за правонарушения административного характера. Депортировано 292 человека, они привлекались к уголовной ответственности.