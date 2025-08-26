14:55
Общество

«Кызмат» разъяснило ситуацию с очередями в ЦОНах: как избежать давки и не ждать

Государственное учреждение «Кызмат» прокомментировало скопления людей у центров обслуживания населения (ЦОН) по всей стране.

По данным учреждения, ЦОНы работают ежедневно с 09.00 до 18.00, с перерывом на обед с 12.30 до 13.30. Однако на практике граждане часто собираются в очереди заранее, еще до открытия, чтобы попасть на прием первыми. «Такие действия не регламентированы и не способствуют улучшению качества обслуживания», — отмечают в «Кызмате».

Для удобства граждан в учреждении рекомендуют планировать визиты заранее и пользоваться электронной записью через мобильное приложение «Тундук». В случае предварительного бронирования нет необходимости приходить за час или два до открытия — достаточно прибыть за 10–15 минут до назначенного времени.

Кроме того, «Кызмат» напоминает, что ряд государственных услуг уже доступен в электронном формате: подача заявлений на регистрацию рождения и смерти, получение пособия «Балага суйунчу», обмен паспортов ID-карт, регистрация граждан и иностранных лиц, изменение Ф.И.О. и другие. В Бишкеке и Оше работают специализированные отделы для обслуживания иностранных граждан на базе Дворцов бракосочетания.

«Несмотря на доступность онлайн-сервисов, значительная часть граждан продолжает лично обращаться в ЦОНы, что увеличивает очереди. Призываем использовать цифровые инструменты — это экономит время и упрощает получение услуг», — отметили в «Кызмате».

В учреждении также сообщили, что ведется строительство нового современного ЦОНа, разрабатываются дополнительные цифровые решения и рассматриваются меры по оптимизации кадровых ресурсов для повышения эффективности работы.

Таким образом, использование онлайн-сервисов и планирование визита по электронной записи позволяют существенно снизить нагрузку на центры и избежать давки на входе.
