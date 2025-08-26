В Бишкеке демонтируют незаконную пристройку кафе «Байсуу» в водоохранной зоне

В Бишкеке демонтируют незаконную пристройку кафе «Байсуу», которую возвели в водоохранной зоне. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По ее данным, управление по контролю за землепользованием продолжает демонтаж незаконных объектов, расположенных в водоохранных зонах Восточного и Южного Большого Чуйского каналов.

На улице Юнусалиева, где расположено кафе «Байсуу», демонтировали конструкции из легких материалов площадью 380 квадратных метров.

С собственниками незаконно возведенных пристроек проведена разъяснительная работа.

На сегодня в водоохранных зонах города снесено 262 объекта, проинформировал муниципалитет.