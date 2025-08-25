В Бишкеке созданы новые МТУ и введена цифровая система наименования

С 6 августа 2025 года в Бишкеке созданы два новых муниципальных территориальных управления (МТУ) — в Первомайском и Ленинском районах. Теперь в столице функционируют 32 МТУ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Все управления получили новые цифровые наименования, упрощающие их идентификацию и отражающие район и порядковый номер. Ранее часть МТУ имела традиционные или индивидуальные названия, а некоторые были присоединены к городу из Чуйской области.

Для повышения качества обслуживания и оперативного реагирования на обращения граждан в каждое МТУ добавлены по два сотрудника. Это позволит эффективнее контролировать благоустройство, санитарное состояние, озеленение и вопросы ЖКХ.

Мэрия отмечает, что оптимизация МТУ — часть работы по созданию современной и удобной системы местного самоуправления, ориентированной на нужды жителей.