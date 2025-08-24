11:04
USD 87.43
EUR 101.42
RUB 1.08
Общество

В Ошском национальном драмтеатре новый художественный руководить. Кто им стал

Режиссер Уланмырза Карыпбаев назначен художественным руководителем Ошского национального драматического театра имени Султана Ибраимова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики .

Минкультуры КР
Фото Минкультуры КР

Глава ведомства Мирбек Мамбеталиев представил нового руководителя творческому коллективу и пожелал театру успехов.

Напомним, ранее Уланмырза Карыпбаев получил приз национальной театральной премии «Вдохновение» за лучшую режиссуру.

Он выпускник Российского государственного института сценических искусств. Также удостоен ордена «Ардак» организации ТЮРКСОЙ, знака «Отличник культуры КР». В 2024–2025 годах был режиссером таких крупных международных культурных мероприятий, как празднование Нооруза и Дня Кыргызстана на выставке ЭКСПО в Японии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340746/
просмотров: 253
Версия для печати
Материалы по теме
Чолпон Шаикова возглавила Центр культурной интеграции ШОС
Таалайбек Даркимбаев стал председателем Чуйского областного суда
В Кыргызстане утвердили новый порядок формирования кадрового резерва
Назарбек Малаев назначен замдиректора департамента развития интеграции ЕЭК
Единственная в Кыргызстане женщина — аким района покинула пост
Данияр Иманалиев назначен министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК
Айсулуу Касмалиева возглавила отдел информационной политики мэрии Бишкека
Канболот Тутуев освобожден от должности мэра Нарына. Кто занял его место
Экс-зампред ГСИН стал замминистра науки, высшего образования и инноваций КР
Главой совета Российско-Кыргызского фонда развития стал замминистра финансов РФ
Популярные новости
Более 3&nbsp;тысяч водителей оштрафованы за&nbsp;отсутствие ОСАГО Более 3 тысяч водителей оштрафованы за отсутствие ОСАГО
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области гроза и&nbsp;сильный ветер Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области гроза и сильный ветер
Как вы&nbsp;относитесь к&nbsp;переименованию населенных пунктов и&nbsp;улиц? Опрос Как вы относитесь к переименованию населенных пунктов и улиц? Опрос
Новую шестиполосную дорогу хотят построить в&nbsp;Оше Новую шестиполосную дорогу хотят построить в Оше
Бизнес
KOICA и&nbsp;Минпросвещения КР&nbsp;запускают проект для устойчивого будущего школьников KOICA и Минпросвещения КР запускают проект для устойчивого будущего школьников
Готовьтесь к&nbsp;учебному году в&nbsp;O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor Готовьтесь к учебному году в O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor
Каждый вклад&nbsp;&mdash; ближе к&nbsp;мечте вместе с&nbsp;Doscredobank Каждый вклад — ближе к мечте вместе с Doscredobank
KOICA запускает проект по&nbsp;улучшению качества воздуха в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA запускает проект по улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике
24 августа, воскресенье
11:00
Не ждать многого и не перегружать. Психолог о подготовке ребенка к школе Не ждать многого и не перегружать. Психолог о подготовк...
10:41
Сцена, пруд, велодорожка. С реконструкцией парка Ататюрка ознакомился мэр
10:29
В Ошском национальном драмтеатре новый художественный руководить. Кто им стал
10:15
Президент Казахстана поздравил Владимира Зеленского с Днем независимости Украины
10:00
В Бишкеке будет солнечно. Прогноз погоды на 25-27 августа