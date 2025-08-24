В Ошском национальном драмтеатре новый художественный руководить. Кто им стал

Режиссер Уланмырза Карыпбаев назначен художественным руководителем Ошского национального драматического театра имени Султана Ибраимова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики .

Фото Минкультуры КР

Глава ведомства Мирбек Мамбеталиев представил нового руководителя творческому коллективу и пожелал театру успехов.

Напомним, ранее Уланмырза Карыпбаев получил приз национальной театральной премии «Вдохновение» за лучшую режиссуру.

Он выпускник Российского государственного института сценических искусств. Также удостоен ордена «Ардак» организации ТЮРКСОЙ, знака «Отличник культуры КР». В 2024–2025 годах был режиссером таких крупных международных культурных мероприятий, как празднование Нооруза и Дня Кыргызстана на выставке ЭКСПО в Японии.