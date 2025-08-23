15:30
В колониях Кыргызстана впервые прошло культурное мероприятие «Сармерден»

Впервые в Кыргызстане среди осужденных граждан провели культурно-воспитательное мероприятие «Сармерден». Об этом сообщила пресс-служба ГСИН.

По его данным, программа, направленная на популяризацию национальных духовных ценностей, объединила участников из женской колонии и исправительного учреждения № 27. Осужденные девушки и юноши представили зрителям творческие номера: отрывки из эпоса «Манас», исполнение кюев на комузе, пословицы и загадки, песни, акыйнек и национальные танцы.

Особый интерес вызвало сочетание древних кыргызских напевов с элементами современного битбокса, что придало выступлению необычный и яркий колорит.

В числе почетных гостей присутствовали автор проекта «Сармерден» Сагын Ниязалиева, директор Национального театра «Манас», манасчы Нурбек Талантбеков, сотрудники ГСИН и осужденные учреждения №27, расположенный в селе Молдованвка Аламединского района.

Сагын Ниязалиева подчеркнула значимость инициативы, отметив, что такие проекты оказывают положительное влияние на духовный мир осужденных. 

Начальник управления воспитательной и социальной работы ГСИН Нурдин Бердикожоев отметил, что проведение культурных конкурсов в пенитенциарной системе является новым опытом и важным шагом на пути к гуманизации исполнения наказаний. 

Мероприятие реализовали в рамках Указа президента «О духовно-нравственном развитии личности».
