25 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

9.30-17.00 — «Городок строителей», 11, переулок Витебский, улицы Сеченова, Елебесова, Маяковского;

9.30-18.00 — микрорайон «Тунгуч», 36/2;

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Долон-Бий, Биримдик, Кетмен-Тобо, Омуракунова, Уютку, Гагрина, Алыкулова, Чынар, Тулпар, Жаны-Жол), улица Боконбаева, 251, жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Тогуз-Каганат, Ашар, Омур), «Энесай» (улицы Энесай-1 — Энесай-20, Култегин, Курманджан Датка), село Мраморное (улицы Мраморная, Новая, Ак-Чий, Юбилейная, Северная, Молодежная, Урожайная, Южная, 70 лет Октября, Целинная, Кольцевая, Тендик, МТФ, Сары-Булак, Березовая, Центральная, Ала-Арча, Жетиген);

9.00-14.00 — жилмассив «Красный строитель» (улицы Набережная, Нурекская, Адырская, Бухарская, Криворожская, Калымский, Каунасский, Наманганская, Бельская Берликский, Севанская (Новая), Андижанская, Бельская, переулок Берликский), отрезки улиц Саадаева, Боровской, Тоголока Молдо, проспект Чуй, 60-61;

9.00-18.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Максат, Жеткинчек, Кенеш, Мыскал, Илим, Республиканская).

2 Нарынская область

9.00-17.00 — город Нарын (улица Ленина, 71);

10.00-19.00 — село Мин-Булак;

9.00-19.00 — села Таш-Башат, Хутор-Ак-Талаа, Тегерек-Кырчын.

3 Иссык-Кульская область