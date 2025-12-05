Во имя науки. Граждане смогут завещать свои тела для анатомического донорства

В Кыргызстане разработали проект постановления кабинета министров «Об анатомическом донорстве». Минздрав вынес документ на общественное обсуждение.

Отмечается, что он необходим для дальнейшего совершенствования учебно-практической работы образовательных и научных учреждений, повышения качества образовательного процесса и образования профессорско-преподавательского состава.

«В последние годы в стране наблюдается снижение качества предоставляемой медико-санитарной помощи населению. Одной из причин названо снижение качества медицинского образования», — пояснили разработчики.

По их словам, документ предоставит возможность изготовления учебных пособий на донорском материале с целью проведения практических занятий на анатомических и хирургических кафедрах медицинских образовательных учреждений.

К сожалению, ни один макет не в состоянии передать нюансы строения тела человека и его внутренних органов, тем более при патологических изменениях, которые при каждой болезни уникальны. Студенты-медики, имея наглядные пособия в виде донорских органов, смогут получить не только теоретические знания, но и практические навыки, включая возможность учиться проводить врачебные манипуляции и операции еще на студенческой скамье, а не после окончания вуза, на живых пациентах, как это происходит в настоящее время, говорится в справке-обосновании.

В Минздраве убеждены, что это также значительно повысит качество медицинской помощи населению в последующем и снизит количество врачебных ошибок.

Кыргызстанец, решивший стать анатомическим донором, должен будет написать соответствующее завещание (заявление).

Положение об анатомическом донорстве определяет порядок и условия добровольной передачи тела (частей, органов и тканей) дееспособного лица и использования его как биологического материала образовательными медицинскими учреждениями, научно-исследовательскими организациями и организациями здравоохранения в учебных и научно-исследовательских целях.

Им также могут быть переданы невостребованные трупы, ампутированные или вырезанные во время операций органы живых пациентов в случае, если они не были востребованы пациентом или его представителем в течение 10 дней после проведения операции. При этом согласия пациента на передачу не требуется.

Не подлежат передаче для использования в учебных и научных целях тела умерших от инфекционных заболеваний: СПИДа, чумы, сибирской язвы, вирусных и геморрагических лихорадок, туляремии и холеры.