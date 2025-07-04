Около 18-20 процентов донорской крови бракуется. Почему, рассказал специалист

После лабораторного тестирования около 18-20 процентов донорской крови бракуется, утилизируется. Об этом 24.kg сообщила заместитель директора Республиканского центра крови (РЦК) Айганыш Сатыбалдиева.
По ее словам, на утилизацию уходит кровь с положительным анализом на гепатит В, С, ВИЧ, сифилис, бруцеллез, малярию.
Люди не знают о наличии у них этих заболеваний, в том числе по причине фазы окна. Иногда граждане приходят на донацию после употребления жирной, жареной, острой пищи, алкоголя, что запрещено правилами.
Плюс около 30 процентов потенциальных доноров получают временный медотвод по различным причинам. Итого потери составляют около 50 процентов.
По данным Айганыш Сатыбалдиевой, за 2024 год в Кыргызстане произведено 55 тысяч донаций. При этом более 53 процентов крови и ее компонентов заготавливает именно РЦК, поскольку головные организации здравоохранения, медицинские центры расположены в Бишкеке, и количество населения в столице постоянно растет.
«Срок хранения эритроцитов очень короткий. В связи с этим мы испытываем дефицит крови, особенно в летнее время — студенты на каникулах, люди в отпусках, в городе жара. Тем не менее стараемся покрывать потребность, обзваниваем доноров из единой базы данных, приглашаем на донацию», — сказала Айганыш Сатыбалдиева.
По ее словам, сейчас кровь приходят сдавать около 115 человек в день, иногда меньше. Если же принимать по 150-200 доноров в день, то потребность будет покрываться полностью.