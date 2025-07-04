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Общество

Около 18-20 процентов донорской крови бракуется. Почему, рассказал специалист

После лабораторного тестирования около 18-20 процентов донорской крови бракуется, утилизируется. Об этом 24.kg сообщила заместитель директора Республиканского центра крови (РЦК) Айганыш Сатыбалдиева.

По ее словам, на утилизацию уходит кровь с положительным анализом на гепатит В, С, ВИЧ, сифилис, бруцеллез, малярию.

Люди не знают о наличии у них этих заболеваний, в том числе по причине фазы окна. Иногда граждане приходят на донацию после употребления жирной, жареной, острой пищи, алкоголя, что запрещено правилами.

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Плюс около 30 процентов потенциальных доноров получают временный медотвод по различным причинам. Итого потери составляют около 50 процентов.

По данным Айганыш Сатыбалдиевой, за 2024 год в Кыргызстане произведено 55 тысяч донаций. При этом более 53 процентов крови и ее компонентов заготавливает именно РЦК, поскольку головные организации здравоохранения, медицинские центры расположены в Бишкеке, и количество населения в столице постоянно растет.

«Срок хранения эритроцитов очень короткий. В связи с этим мы испытываем дефицит крови, особенно в летнее время — студенты на каникулах, люди в отпусках, в городе жара. Тем не менее стараемся покрывать потребность, обзваниваем доноров из единой базы данных, приглашаем на донацию», — сказала Айганыш Сатыбалдиева.

По ее словам, сейчас кровь приходят сдавать около 115 человек в день, иногда меньше. Если же принимать по 150-200 доноров в день, то потребность будет покрываться полностью. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335170/
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