Пожарные-спасатели из КР примут участие в чемпионате мира в Саудовской Аравии

Кыргызские пожарные-спасатели примут участие в чемпионате мира в Саудовской Аравии. Об этом сообщили в пресс- службе МЧС КР.

По ее данным, 19 августа в Бишкеке на стадионе «Динамо» прошли отборочные соревнования для формирования сборной, которая представит страну на XX чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту среди мужчин.

В отборе приняли участие спортсмены из Государственного центра подготовки спасателей, Республиканского отдельного спасательного отряда, а также управления МЧС по городу Ошу. Участники соревновались в профессиональном мастерстве и спортивной подготовке.

Отмечается, что целью соревнований стало формирование сильной и подготовленной команды, повышение профессионального уровня спасателей, а также обмен опытом в рамках международных соревнований.

По итогам отбора в сборную вошли лучшие спортсмены-спасатели, которые отправятся защищать честь Кыргызстана на мировой арене.