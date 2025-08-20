12:06
USD 87.45
EUR 102.10
RUB 1.09
Общество

Пожарные-спасатели из КР примут участие в чемпионате мира в Саудовской Аравии

Кыргызские пожарные-спасатели примут участие в чемпионате мира в Саудовской Аравии. Об этом сообщили в пресс- службе МЧС КР.

По ее данным, 19 августа в Бишкеке на стадионе «Динамо» прошли отборочные соревнования для формирования сборной, которая представит страну на XX чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту среди мужчин.

В отборе приняли участие спортсмены из Государственного центра подготовки спасателей, Республиканского отдельного спасательного отряда, а также управления МЧС по городу Ошу. Участники соревновались в профессиональном мастерстве и спортивной подготовке.

Отмечается, что целью соревнований стало формирование сильной и подготовленной команды, повышение профессионального уровня спасателей, а также обмен опытом в рамках международных соревнований.

По итогам отбора в сборную вошли лучшие спортсмены-спасатели, которые отправятся защищать честь Кыргызстана на мировой арене.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340311/
просмотров: 174
Версия для печати
Материалы по теме
Президент присвоил главе МЧС Бообеку Ажикееву спецчин генерал-лейтенант
Штормовое предупреждение: в горных районах республики могут сойти сели
В Ошской городской службе МЧС появились новые спасательные средства
Поиски водителя грузовика, упавшего с моста «Куюш» в реку Нарын, продолжаются
МЧС продолжает мониторинг высокогорных озер. Угроз прорывов нет
В Караколе открыли новое административное здание МЧС по Иссык-Кульской области
МЧС обследовало озера Колтор и Зындан. Угрозы прорыва нет
Штормовое предупреждение: в Иссык-Кульской и Нарынской областях могут сойти сели
Юг Кыргызстана тряхнуло: МЧС уточнило детали землетрясения
На пастбище Четинди мужчина упал с лошади, ему помогли спасатели МЧС
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Мы&nbsp;не&nbsp;скот! Крик души, или Что творится на&nbsp;границе между&nbsp;КР и&nbsp;РУз Мы не скот! Крик души, или Что творится на границе между КР и РУз
Бассейны и&nbsp;аквапарки Бишкека и&nbsp;окрестностей столицы Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Бизнес
MEGA открыла новые центры обслуживания в&nbsp;регионах Кыргызстана MEGA открыла новые центры обслуживания в регионах Кыргызстана
Есть трудности и&nbsp;есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться Есть трудности и есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться
Оформите ОСАГО от&nbsp;&laquo;КыргызГосстраха&raquo; в&nbsp;MegaPay и&nbsp;получите 10&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО от «КыргызГосстраха» в MegaPay и получите 10 процентов кешбэка
&laquo;Beeline Кыргызстан&raquo; представляет нового генерального директора «Beeline Кыргызстан» представляет нового генерального директора
20 августа, среда
12:04
Цифровизация. Насколько защищены персональные данные, рассказали в ГУ «Кызмат» Цифровизация. Насколько защищены персональные данные, р...
12:01
В Караколе прошла акция по очистке берегов озера Иссык-Куль
12:00
В Бишкеке с 21 августа по 1 сентября закроют перекресток улиц Фрунзе и Осмонкула
11:53
В Литве задержали подозреваемого в убийстве владельца автомойки в Бишкеке
11:36
Пожарные-спасатели из КР примут участие в чемпионате мира в Саудовской Аравии