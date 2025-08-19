Кыргызстан получил более 1,2 тысячи тонн продовольственной помощи из России

В Кыргызстан прибыла новая партия гуманитарной помощи из Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

Отмечается, что продовольствие в объеме более 1 тысячи 280 тонн будет распределено среди семей, относящихся к уязвимым слоям населения, в рамках Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН).

Так, более 5 тысяч малоимущих семей получат обогащенную муку и растительное масло, а взамен примут участие в восстановлении ирригационных сетей, систем водоснабжения, посадке деревьев, укреплении берегов рек, а также пройдут тренинги по современным методам сельского хозяйства и самозанятости.

«Проекты направлены не только на продовольственную поддержку, но и на повышение устойчивости сообществ к климатическим рискам и создание новых возможностей для занятости», — отметили в Минтруда.

По данным ведомства, 25,7 процента населения Кыргызстана все еще проживают за чертой бедности — это более 1,8 миллиона человек, большинство из которых жители сел.

Отмечается, что Российская Федерация является крупнейшим донором ВПП ООН в Кыргызстане. За последние 15 лет РФ и ВПП ООН оказали многогранную поддержку стране — от экстренной помощи до развития систем социальной защиты, включая национальную программу школьного питания.