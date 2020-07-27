Пациентам с легкой формой внебольничной пневмонии капельницы не нужны

Десант российских специалистов, прибывших в Кыргызстан с целью оказать помощь в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции и вспышкой внебольничной пневмонии, продолжает свою работу в больницах Бишкека и Оша.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор-инфекционист Наталья Пшеничная рассказала 24.kg, в каких случаях следует прописывать больным пневмонией капельницы. По ее словам, для тех, кто переносит болезнь в легкой форме, острой необходимости в капельницах нет. Следует назначать таблетки.

По словам Натальи Пшеничной, в Кыргызстане на сегодня разрабатывается четвертый протокол лечения коронавируса и внебольничной пневмонии. Это означает, что страна находится в начале пандемии.

«В государствах, которые перешагнули пик заражения, используют уже восьмой и девятый протоколы. Они постоянно модифицируются. Коронавирус еще не изучен до конца, как и способы его лечения», — подчеркнула Наталья Пшеничная.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Аида Исмаилова заявила, что протоколы будут регулярно обновляться в зависимости от течения болезни и реакции на определенные лекарства.