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Власть

Россия на безвозмездной основе выделила Кыргызстану 623 миллиона рублей

Россия окажет техническую помощь Кыргызстану. РФ на безвозмездной основе выделит 623 миллиона рублей на создание системы маркировки товаров средствами идентификации. Об этом сообщают российские СМИ.

Соглашение о реализации проекта подписали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и вице-премьер, министр финансов и экономики КР Улукбек Кармышаков. Срок создания системы маркировки товаров — 18 месяцев.

Вчера в Москве прошли переговоры президентов двух стран Владимира Путина и Садыра Жапарова, посетившего Россию с первым официальным визитом.

«Российская Федерация — наш близкий, надежный союзник, дружба наших народов основывается на долгосрочных доверительных и добрых отношениях, испытанных продолжительным временем и историей», — сказал Садыр Жапаров.

«На протяжении всего периода независимости данный курс продолжает оставаться неизменным во внешнеполитических приоритетах Кыргызской Республики», — добавил он на встрече с Владимиром Путиным.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184545/
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