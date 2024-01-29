«Только с 2020 по 2022 год помощь от России составила более $5 миллионов», — заявил сегодня глава кабинета министров Акылбек Жапаров во время церемонии передачи автомобилей Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

По его словам, российские программы по оказанию помощи Кыргызстана реализуют в республике с 2011 года. Их бюджет — более $26 миллионов.

Как сообщила пресс-служба МВД, Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков передали 28 автомобилей стоимостью более 600 миллионов рублей.