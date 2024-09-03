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Общество

Машины, квадрокоптеры и радиостанции передало МВД России кыргызстанским коллегам

МВД России подарило кыргызстанским коллегам автомобили «Нива», квадрокоптеры, радиостанции и другую технику. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Бишкеке.

посольства России в Кыргызстане
Фото посольства России в Кыргызстане

«Кыргызская сторона отметила, что высоко ценит всестороннюю поддержку России — главного стратегического партнера. Машины и техника переданы в рамках соглашения об оказании финансовой, материально-технической и организационной помощи в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Оно предусматривает безвозмездную помощь от РФ на 627 миллионов рублей в течение 2024-2025 годов», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303805/
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