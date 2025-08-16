Эксперты советуют застройщикам переосмыслить понятие «ценности недвижимости»

На городском мероприятии TED Talk 3 урбанист, эксперт Эмиль Насритдинов посоветовал застройщикам переосмыслить понятие «ценности недвижимости».

«Если застройщики хотят сохранить конкурентные позиции в будущем, то они должны понимать, что покупатели жилья больше не покупают квадратные метры — они покупают качество жизни. Как говорится, «один квадратный метр комфорта стоит дороже, чем десять квадратных метров неудобства».

Согласно Knight Frank Global Residential 2023, жилые комплексы с богатой внутренней инфраструктурой (супермаркет, детский сад, парк и так далее) продаются в 1,6 раза быстрее, чем проекты того же сегмента, где упор сделан только на площадь квартир. Покупатели высоко ценят так называемую «walkability» — когда все необходимое находится в шаговой доступности: стоит выйти из дома, и все удобства уже рядом», — считает Эмиль Насритдинов.

Урбанист отметил, что Бишкек не остается в стороне от новых мировых тенденций на рынке жилья.

«В таких городах, как Ханой, Манила, Мумбай, выбор квартиры на основе образа жизни становится новым конкурентным стандартом для проектов. Бишкек — молодой рынок недвижимости, который получает уникальную возможность возглавить волну этих перемен», — добавил он.

Ряд других экспертов отметил, что рынок недвижимости вступает в новую эпоху — когда ценность измеряется уже не площадью, а устойчивым качеством жизни и уровнем ежедневного сервиса управления.

«Красивая квартира и хорошо спроектированный проект — это лишь начало. Настоящая ценность сохраняется и постоянно приумножается благодаря профессиональному, прозрачному и ориентированному на жителей управлению эксплуатацией. От развитых мегаполисов мира до Бишкека — задача сегодня заключается не только в том, «сколько квадратных метров построить», но и в том, «как сделать так, чтобы каждый из этих метров стал частью счастливой и гармоничной жизни», — добавили они.