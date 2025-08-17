18 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

Бишкек

9.30-17.30 — проспект Чуй, 123, 125, улицы Суюмбаева, 123/1, Осмонкула, 64, отрезки улиц Ереванской, Айтматова, Огонбаева, переулок Таллинский;

9.30-18.00 — улицы Тыныстанова, 8, 8а, 8б, 6/1, 6б/1, Абая, 8б, Малдыбаева, 28, 30, 30а, 30б, 30в, 32, 34, 34а, Ахунбаева, 96б, 98б, 98в;

9.00-14.00 — отрезки улиц Купянской, Гагарина;

9.00-17.00 — улицы Баетова, 94, жилмассив «Киргизия-1» (улицы Кожомкулова, Абдрахманова), отрезки улиц Бокомбаева, Чокморова, Шевченко, Турусбекова, Уметалиева, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Кетмен-Тобо, Кырчын), отрезки улиц Баба-Ата, Куюкова, Узун-Булак, Садырбаева, Лумумбы, 153, переулок Овощной;

9.00-18.00 — отрезки улиц Кара-Балтинской, Харьковской, Березовой, Ленской, Фучика, жилмассивы «Тендик» (улицы Тендик 1 — Тендик 16, Центральная), «Алтын-Казык», «Оомат» (улицы 1-16, Нооруз, Эл Биримдиги, Сары-Озон, Заправочная, Кут, Ак-Тилек, Жаштык, Биримдик, Жетиген, Ак-Буура, Бакай-Ата, Ынтымак, Достук, Ак-Жол, Ак-Сай, Коко-Мерен ,Тынчтык, Манас-Ата, Рыскулбекова, Курманджан Датка, Тенир-Тоо, Манас, Жунус, Эламан Баатыр, Ала-Тоо, Ашырбек Ата, переулок Чыгыш), «Калыс-Ордо»;

10.00-17.00 — село Маевка (улицы Арычная, Набережная, Новая, Молодежная).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Аламедин (улицы Заречная, Алма-Атинская, Набережная, Гидростроительная, Чапаева, Нургазиева, контуры 1352-1354), Лебединовка (проспект Победы, улицы Северная, Калинина), Ленинское (улицы Садовая, Подгорная), Горная Маевка (улицы Дорожная, Кыргызская, Проектируемая, Восточная), Васильевка (улицы Школьная, Октябрьская, Юбилейная, Набережная, Жумалы, Фрунзе, Шаршеналиева, МТФ, Верхняя Атбаши, Комсомольская, Октябрьская, переулки Почтовый, Больничный, Клубный, контуры 554, 569, 580, 578, Солто-Ата, участок), Берлик (улицы Фабричная, Токтогула, Лесная, Жумалы, Новая, Сыдыкбека);

13.00-17.00 — села Прохладное (улицы Украинская, Восточная, Пушкина, Каныбаев, Первомайская, Западная), Кой-Таш (улицы Новая, Сегизбаева, Проектируемая, Кой-Ташская, Аблесова, Кул Кытай, Ракишева, Западная, Мурзалиевой, садовое товарищество «Кой-Таш»), Кызыл-Берлик (улицы Гагарина, Подгорная, Берлик, Новостройка, садовое товарищество «Горный»);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Труда, Луговая, Тулебердиева, Пограничная, 50 лет Киргизии, Грибоедова, Луговая, Оборонная, Чкалова, Интернациональная, Чуйская, Орджоникидзе, Крупская, Садовая, Крылова, Гидропартия, Чернышевского, Киргизская, переулок Садовый), села Орто-Суу (улица Серкебаева), Суусамыр;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Кайынды (улица Шайбек), Кашкелен (улицы Сматова, Токтогула);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Манаса, Набережная, Пушкина, Ленина, Кирова, Чкалова, Советская, Юбилейная, Фрунзе, Мичурина, Чапаева, Строительная, Турсун Баря, Шопокова, Айтматова), Туз (улицы Осмонова, Дербишева, Кадыке Билял);

10.00-16.00 — город Кант (улицы Тагаева, Московская);

Московский РЭС

9.00-18.00 — села Беловодское (улицы Ломоносова, Ленина, Ипподромная, 50 лет Киргизии, Гагарина), Ак-Торпок;

9.00-17.00 — села Большевик (улица Шопокова), Александровка (улица Буденного), Беш-Корук;

Сокулукский РЭС

9.00-18.00 — село Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Северная, Колхозная, Степная, Кирова, Комсомольская, Южная, Красноармейская, Крупская, Комсомольская, Пушкина, Проектируемая, Западная, Ала- Арчинская, Дружба, Токтогула, Ленина, Степная, тупик Степной);

9.00-17.00 — села Орок (улицы Проектируемая, Мотукеева, Молодежная, Шарбашатская), Саз (улицы Свобода, Набережная, Ынтымак, Бекбалаева, Тукбаш, Дунганская, Веселая, Дача, Бозжигит, Урумова, переулок Свободы), 1 Мая (улицы Калык, Джаштык, Малобек, Сырдыбай, переулок Джаштык), дачи «Ландыш», «Строитель», села Дон-Алыш (улица Доналыш), Конуш (улица Бозжигит), Асылбаш (улицы Жаны-Турмуш, Бира, Рысалиев);

9.30-17.00 — села Северное (улицы Панфилова, Советская, Киргизская, Почтовая, Калинина), Ак-Жол (улицы Шопокова, Победы);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Октябрьское;

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — город Токмак (3-й микрорайон, 29, 23, улицы Гоголя, Есенина, Дунларова), села Чуй (улицы Заречная, Буранинская, Сельская), Дон-Арык (улица Шаршеналы);

9.00-13.00 — дачи «Золотая осень»;

13.00-17.00 — село Жаны-Жол (улица Сыргабая).

Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — город Каракол (улицы Фрунзенская, Торгоева, Фадеева, Кузбасская, Искакова, Гоголя, Стаханова, Киевская, Пионерская, Пушкина, Элебаева, Токтогула, Пионерская, Харьковская, Акыйкат, Намыс, Шапак батыр, Октябрьская, Жакыпова, микрорайон «Восход», 20), села Таш-Кия, Кызыл-Суу, Чон Кызыл-Суу, Саруу, Каджи-Сай;



8.00-18.00 — села Бирлик, Сары-Добо, Талды-Суу, Ичке-Суу, Михайловка, Курменты, Балбай.

Нарынская область