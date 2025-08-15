Тынчтык Шайназаров: ЦИК готова к проведению выборов по новой системе

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Тынчтык Шайназаров рассказал в интервью газете «Эркин-Тоо» о подготовке к выборам депутатов Жогорку Кенеша и президента по новой избирательной системе.

Он напомнил, что недавно глава государства подписал конституционный Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», который вступил в силу и предусматривает значительные нововведения. Впервые выборы будут проводить по новой системе, отличающейся от прежней.

Ранее 54 нардепа избирались по партийным спискам, а 36 — по одномандатным округам. Согласно же новому закону, страна делится на 30 многомандатных округов, в каждом из которых депутатский мандат получают три кандидата, набравшие наибольшее количество голосов. Техническая и организационная подготовка проходит по плану, а кадровый потенциал избирательных комиссий оценивается как высокий: в Кыргызстане насчитывается около 27 тысяч членов комиссий.

Формирование округов будет осуществляться с учетом численности населения и географической удаленности. В среднем на один округ приходится 141,5 тысячи избирателей. Малонаселенные районы объединяются, а крупные образуют отдельные округа. Закон предусматривает возможность отклонения от нормы до 20 процентов, при этом объединение сельсоветов из разных районов запрещено.

Новые требования к претендентам включают 25 лет на день выборов, высшее образование, знание государственного языка, отсутствие судимости и постоянное проживание в стране последние пять лет. Также введены дополнительные ограничения: религиозные служители не могут вести деятельность, связанную с религией, в течение пяти лет после увольнения; кандидаты, имеющие отношение к преступным группировкам, не допускаются.

Для повышения участия избирателей внедряется новая система голосования. Теперь каждый гражданин сможет проголосовать на любом избирательном участке в республике благодаря новому программному обеспечению. Для граждан за рубежом будет организовано голосование на выборах без предварительной подачи заявления в посольства или консульства. Дополнительно планируется открыть участки в международных аэропортах «Манас» и «Ош», а также на крупных авто- и торговых базарах («Дордой», «Аламедин», «Орто-Сай», «Ош»).

Гендерное равенство также закреплено конституционно: новая система обеспечивает участие женщин-кандидатов.

Бюллетени будут печатать непосредственно на участке в день голосования с помощью принтеров идентификации, что повышает безопасность и экономит средства. Автоматически считывающие урны (АСУ) обновляются — на данный момент обслужено 5,8 тысячи устройств, работы продолжаются.

Партии смогут выдвигать кандидатов по 30 округам, однако новая система исключает прежние коррупционные практики партийных списков, обеспечивая прямой выбор представителей населением.

В завершение Тынчтык Шайназаров подчеркнул: «Выборы — это не просто заполнение бюллетеня. Каждый гражданин своим голосом напрямую влияет на будущее страны. Шаг к участию в выборах — это гражданский долг и возможность повлиять на судьбу государства».