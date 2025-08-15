18:30
USD 87.44
EUR 102.13
RUB 1.09
Общество

Тынчтык Шайназаров: ЦИК готова к проведению выборов по новой системе

Фото из интернета. ЦИК

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Тынчтык Шайназаров рассказал в интервью газете «Эркин-Тоо» о подготовке к выборам депутатов Жогорку Кенеша и президента по новой избирательной системе.

Он напомнил, что недавно глава государства подписал конституционный Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», который вступил в силу и предусматривает значительные нововведения. Впервые выборы будут проводить по новой системе, отличающейся от прежней.

Читайте по теме
Участки в аэропортах и на рынках: как ЦИК готовится к выборам

Ранее 54 нардепа избирались по партийным спискам, а 36 — по одномандатным округам. Согласно же новому закону, страна делится на 30 многомандатных округов, в каждом из которых депутатский мандат получают три кандидата, набравшие наибольшее количество голосов. Техническая и организационная подготовка проходит по плану, а кадровый потенциал избирательных комиссий оценивается как высокий: в Кыргызстане насчитывается около 27 тысяч членов комиссий.

Формирование округов будет осуществляться с учетом численности населения и географической удаленности. В среднем на один округ приходится 141,5 тысячи избирателей. Малонаселенные районы объединяются, а крупные образуют отдельные округа. Закон предусматривает возможность отклонения от нормы до 20 процентов, при этом объединение сельсоветов из разных районов запрещено.

Новые требования к претендентам включают 25 лет на день выборов, высшее образование, знание государственного языка, отсутствие судимости и постоянное проживание в стране последние пять лет. Также введены дополнительные ограничения: религиозные служители не могут вести деятельность, связанную с религией, в течение пяти лет после увольнения; кандидаты, имеющие отношение к преступным группировкам, не допускаются.

Для повышения участия избирателей внедряется новая система голосования. Теперь каждый гражданин сможет проголосовать на любом избирательном участке в республике благодаря новому программному обеспечению. Для граждан за рубежом будет организовано голосование на выборах без предварительной подачи заявления в посольства или консульства. Дополнительно планируется открыть участки в международных аэропортах «Манас» и «Ош», а также на крупных авто- и торговых базарах («Дордой», «Аламедин», «Орто-Сай», «Ош»).

Гендерное равенство также закреплено конституционно: новая система обеспечивает участие женщин-кандидатов.

Читайте по теме
«Мандат за миллион»: Марлен Маматалиев о том, как пройдут выборы

Бюллетени будут печатать непосредственно на участке в день голосования с помощью принтеров идентификации, что повышает безопасность и экономит средства. Автоматически считывающие урны (АСУ) обновляются — на данный момент обслужено 5,8 тысячи устройств, работы продолжаются.

Партии смогут выдвигать кандидатов по 30 округам, однако новая система исключает прежние коррупционные практики партийных списков, обеспечивая прямой выбор представителей населением.

В завершение Тынчтык Шайназаров подчеркнул: «Выборы — это не просто заполнение бюллетеня. Каждый гражданин своим голосом напрямую влияет на будущее страны. Шаг к участию в выборах — это гражданский долг и возможность повлиять на судьбу государства».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339821/
просмотров: 352
Версия для печати
Материалы по теме
«Мандат за миллион»: Марлен Маматалиев о том, как пройдут выборы
Все о выборах в одном месте — ЦИК запускает госпортал
В КР впервые внедряется электронный «Кабинет избирателя». Как это работает
Исключить массовый подвоз. Депутат предлагает изменения в закон о выборах
Выборы близко? ЦИК начал набор в участковые комиссии
Участки в аэропортах и на рынках: как ЦИК готовится к выборам
В Кыргызстане ужесточили требования к чиновникам: судимым путь во власть закрыт
Белорусам разрешили участвовать в выборах в России
Госдеп запретил американским дипломатам комментировать выборы в других странах
Упростить выборы председателей квартальных и домовых комитетов хотят в Бишкеке
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
В&nbsp;Бишкеке под бетоном фонтана &laquo;Солнечные рыбки&raquo; нашли советскую мозаику В Бишкеке под бетоном фонтана «Солнечные рыбки» нашли советскую мозаику
Транспортный коллапс в&nbsp;Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги Транспортный коллапс в Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги
Бизнес
Успейте до&nbsp;31&nbsp;августа! Кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов и&nbsp;подарки при покупке Honor Успейте до 31 августа! Кешбэк 1 тысяча 500 сомов и подарки при покупке Honor
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
15 августа, пятница
18:30
16 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет 16 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:22
Зампред кабмина и координатор ООН совершили экспедицию на ледник Кара-Баткак
18:07
Встреча на Аляске. В команде Дональда Трампа скорректировали состав делегации
17:50
Борьба с ОПГ. Профилактические мероприятия проведены еще в трех областях
17:44
Кабмин передал «Инфоком» и департамент регистрации населения ГУ «Кызмат»