В Бишкеке 16 августа переменная облачность. Температура воздуха ожидается +33 градуса.

Отключение газа, света, воды

9.00-19.00 — улица Ауэзова, 1/2;

9.00-14.00 — жилмассив «Нижний Орок» (улицы Арчалы, Шырдакбек);

9.00-17.00 — отрезки улицы Кара-Балтинской, переулок Овощной;

10.00-12.00 — отрезок улицы Бельской;

12.00-14.00 — отрезки улиц Сары-Челекской, Дубосековской, Ичке-Суу, Ракетной, Бельской, Рабочей, Ак-Терекской, Набережной, Кара-Жыгач, Нурекской, переулки Барскаунский, Бешкунгейский, Ак-Сайский, Боомский.

У кого намечается той

Чолпонбек Абыкеев

Родился 16 августа 1957 года. Советник президента Кыргызстана.

Памятные даты

Всемирный день бездомных животных

В третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных. Дата появилась в календаре по инициативе Международного общества прав животных в 1992 году, начинание поддержали зоозащитные организации разных стран.

Эта дата считается не праздником, а поводом обратиться к проблеме бездомных животных, рассказать максимальному числу людей об их трагической судьбе.

Создан первый звуковой цветной мультфильм

Первый в истории звуковой цветной мультфильм создан в 1930 году в США студией «Метро Голдвин Майер». Назывался мультфильм Flip the frog.

Люди, которые меняли мир

Умер народный артист СССР Булат Минжилкиев

Булат Минжилкиев родился 23 апреля 1940 года на берегу Иссык-Куля в селе Тору-Айгыр.

В 1957-м поступил в вокально-хоровую студию при Кыргызском театре оперы и балета. В 1968 году стал стажером театра «Ла Скала» и брал уроки вокала у знаменитых маэстро Барра и Мерлини. В 25 лет — солист оперного театра, в 28 блестяще выступил на Всесоюзном фестивале молодых оперных певцов, в 33 — уже лауреат двух международных конкурсов, в 36 — народный артист Советского Союза.

Занимался педагогической деятельностью в Кыргызском государственном институте искусств. Воспитанники Булата Минжилкиева сейчас поют во многих театрах мира. На сцене кыргызского театра им была поставлена опера Пуччини «Богема».

Умер в 1997-м.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».