В Бишкеке 16 августа переменная облачность. Температура воздуха ожидается +33 градуса.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-19.00 — улица Ауэзова, 1/2;
- 9.00-14.00 — жилмассив «Нижний Орок» (улицы Арчалы, Шырдакбек);
- 9.00-17.00 — отрезки улицы Кара-Балтинской, переулок Овощной;
- 10.00-12.00 — отрезок улицы Бельской;
- 12.00-14.00 — отрезки улиц Сары-Челекской, Дубосековской, Ичке-Суу, Ракетной, Бельской, Рабочей, Ак-Терекской, Набережной, Кара-Жыгач, Нурекской, переулки Барскаунский, Бешкунгейский, Ак-Сайский, Боомский.
У кого намечается той
Чолпонбек Абыкеев
Родился 16 августа 1957 года. Советник президента Кыргызстана.
Памятные даты
Всемирный день бездомных животных
В третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных. Дата появилась в календаре по инициативе Международного общества прав животных в 1992 году, начинание поддержали зоозащитные организации разных стран.
Эта дата считается не праздником, а поводом обратиться к проблеме бездомных животных, рассказать максимальному числу людей об их трагической судьбе.
Создан первый звуковой цветной мультфильм
Первый в истории звуковой цветной мультфильм создан в 1930 году в США студией «Метро Голдвин Майер». Назывался мультфильм Flip the frog.
Люди, которые меняли мир
Умер народный артист СССР Булат Минжилкиев
Булат Минжилкиев родился 23 апреля 1940 года на берегу Иссык-Куля в селе Тору-Айгыр.
В 1957-м поступил в вокально-хоровую студию при Кыргызском театре оперы и балета. В 1968 году стал стажером театра «Ла Скала» и брал уроки вокала у знаменитых маэстро Барра и Мерлини. В 25 лет — солист оперного театра, в 28 блестяще выступил на Всесоюзном фестивале молодых оперных певцов, в 33 — уже лауреат двух международных конкурсов, в 36 — народный артист Советского Союза.
Занимался педагогической деятельностью в Кыргызском государственном институте искусств. Воспитанники Булата Минжилкиева сейчас поют во многих театрах мира. На сцене кыргызского театра им была поставлена опера Пуччини «Богема».
Умер в 1997-м.
Куда сходить
