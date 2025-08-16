00:47
USD 87.44
EUR 102.13
RUB 1.09
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 16 августа переменная облачность. Температура воздуха ожидается +33 градуса.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-19.00 — улица Ауэзова, 1/2;
  • 9.00-14.00 — жилмассив «Нижний Орок» (улицы Арчалы, Шырдакбек);
  • 9.00-17.00 — отрезки улицы Кара-Балтинской, переулок Овощной;
  • 10.00-12.00 — отрезок улицы Бельской;
  • 12.00-14.00 — отрезки улиц Сары-Челекской, Дубосековской, Ичке-Суу, Ракетной, Бельской, Рабочей, Ак-Терекской, Набережной, Кара-Жыгач, Нурекской, переулки Барскаунский, Бешкунгейский, Ак-Сайский, Боомский.

У кого намечается той

Чолпонбек Абыкеев

Родился 16 августа 1957 года. Советник президента Кыргызстана.

Памятные даты

Всемирный день бездомных животных

В третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных. Дата появилась в календаре по инициативе Международного общества прав животных в 1992 году, начинание поддержали зоозащитные организации разных стран.

Эта дата считается не праздником, а поводом обратиться к проблеме бездомных животных, рассказать максимальному числу людей об их трагической судьбе.

Создан первый звуковой цветной мультфильм

Первый в истории звуковой цветной мультфильм создан в 1930 году в США студией «Метро Голдвин Майер». Назывался мультфильм Flip the frog.

Люди, которые меняли мир

Умер народный артист СССР Булат Минжилкиев

Булат Минжилкиев родился 23 апреля 1940 года на берегу Иссык-Куля в селе Тору-Айгыр.

В 1957-м поступил в вокально-хоровую студию при Кыргызском театре оперы и балета. В 1968 году стал стажером театра «Ла Скала» и брал уроки вокала у знаменитых маэстро Барра и Мерлини. В 25 лет — солист оперного театра, в 28 блестяще выступил на Всесоюзном фестивале молодых оперных певцов, в 33 — уже лауреат двух международных конкурсов, в 36 — народный артист Советского Союза.

Занимался педагогической деятельностью в Кыргызском государственном институте искусств. Воспитанники Булата Минжилкиева сейчас поют во многих театрах мира. На сцене кыргызского театра им была поставлена опера Пуччини «Богема».

Умер в 1997-м.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339691/
просмотров: 171
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
В&nbsp;Бишкеке под бетоном фонтана &laquo;Солнечные рыбки&raquo; нашли советскую мозаику В Бишкеке под бетоном фонтана «Солнечные рыбки» нашли советскую мозаику
Транспортный коллапс в&nbsp;Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги Транспортный коллапс в Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги
Две тысячи милиционеров обеспечат порядок в&nbsp;День независимости в&nbsp;Джалал-Абаде Две тысячи милиционеров обеспечат порядок в День независимости в Джалал-Абаде
Бизнес
Успейте до&nbsp;31&nbsp;августа! Кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов и&nbsp;подарки при покупке Honor Успейте до 31 августа! Кешбэк 1 тысяча 500 сомов и подарки при покупке Honor
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
16 августа, суббота
00:39
Саммит на Аляске. Что происходит в Анкоридже в эти минуты Саммит на Аляске. Что происходит в Анкоридже в эти мину...
00:32
Как российской пропаганде рекомендовали освещать встречу Путина и Трампа
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
15 августа, пятница
23:40
ИИ-надзиратель для несовершеннолетних пользователей появился в YouTube
23:20
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский встретятся после саммита на Аляске
23:05
Деревья вдоль дороги Александровка — Асылбаш все-таки стали поливать
22:36
ДТП в Египте: МИД не подтвердил информацию о пострадавших из Кыргызстана
22:17
На антисанитарию у мусорных контейнеров жалуются жители Бишкека