15 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Семашко, Суюмбаева, переулки Карпинского, Никитина;
- 9.00-12.00 — микрорайон «Джал-23», 31, отрезки улиц Курулуш, Биримдик, Жаштык;
- 9.00-15.00 — отрезки улиц Рыскулова, Бейшеналиевой, Пушкина, Абдумомунова, Бобулова;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Разакова, Баетова, Гагарина, Жунусалиева, Лумумбы, 161, жилмассив «Hyp» (улицы 1-я Линия — 12-я Линия, Айманбетова), село Маевка (улица МТФ −2), отрезки улицы Кара-Балтинской, переулок Овощной;
- 12.00-15.00 — микрорайон «Джал-23», 28/1;
- 9.00-13.00 — отрезки улиц Тулебердиева, Васильева, Ганди, переулки Акталинский, Тихвинский;
- 13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Бата» (улицы Ак-Бата-5 — Ак-Бата-20), жилмассив «Келечек» (улицы Келечек-1 — Келечек-15, Жаштар), отрезки улицы Фучика, переулок Сергея Лазо;
- 9.30-18.00 — село Орто-Сай (улицы Лесхозная, Рысмендиева, Асанбаева, Карбоз, Балык Кумара, переулок Лесхозный, часть городка «Совмина»).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ленинское, Аламедин (улицы Панфилова, Алма-Атинская);
- 9.00-14.00 — села Кой-Таш (улицы Аблесова, Кул Кытай, Ракишева, Горная, Кой-Ташская, Сегизбаева, Новая, Проектируемая, Мурзалиева, Кыдыралы, садовое товарищество «Медик»), Арашан (улицы Проектируемая, Бектембаева, Кара-Кыян, Исабекова, Аламединская, Сатыбекова, Стройка, Дача. Байчечекей, Новостройка, Чун-Курчак), Прохладное (улицы Первомайская, Украинская, Каныбаева, Западная), «Военный городок» (улица Фрунзе);
- 14.00-17.00 — села Таш-Добо (улицы Октябрьская, Средняя, Кыргызская, Больничная, Школьная), Байтик (садовое товарищество «Гидрогеолог»);
- 9.00-13.00 — село Аламедин (тупик Станционный, улицы Суворова, Молодежная, Полевая, новостройка «Адилет»);
- 13.00-17.00 — село Лебединовка (проспекты Победы, Ленина, улицы Манаса, Мичурина, Токмакская, Ошская, Кирова, Калинина, 22 га, Боконбаева, Нарынская, Угловая, Чуйская, Каджисайская, Таласская, Луганская, переулок Школьный, улицы Чапаева, Узгенская, Ленина, Родниковая, Кузнечная, Комсомольская, Загорская, Тянь-Шаньская, Северная, Сельская, Мичурина, «Городок энергетиков», улица Зеленая);
Жайылский РЭС
- 9.00-16.30 — село Алексеевка (улицы Фрунзе, Мира);
- 9.00-15.45 — село Ново-Николаевка (улицы Ленина, Энгельса);
- 9.00-16.00 — село Большевик (улица Жекшенов);
- 9.00-17.00 — село Суусамыр;
Кеминский РЭС
- 9.00-16.00 — село Шабдан (полевой стан);
- 9.00-17.00 — село Кашкелен (улицы Токтогула);
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — села Алмалуу, Тогуз-Булак, Горная Серафимовка, Уч-Эмчек, Таш-Башат, Норус, Нижний Ичке-Суу, Верхний Ичке-Суу, лыжные базы «ЗИЛ» и «Норус», село Туз (школа);
- 10.30-15.00 — город Кант (улицы Меркулова, Абрикосова);
Московский РЭС
- 9.00-18.00 — село Темен-Суу (улица Красно-Армейская);
- 9.00-17.00 — села Садовое (улицы Ситникова), Александровка (улицы Дружбы, Пионерская, Спортивная, Карачаева, Почтовая, Мамайская, Гагарина, Пушкина);
- 9.00-13.00 — село Большевик (улица Шопокова);
- 13.00-17.00 — село Жукова (улица Центральная);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Асылбаш (улицы Иманкулова, Жайчи, Доолот, Ленина, Оторова, Сурабалды), Сокулук (улицы Достук, Ленина, Фрунзе), Северное (улицы Панфилова, Советская, Киргизская, Почтовая, Калинина);
- 9.30-17.00 — село Заря (улицы Сокулукская, Пушкина, Полевой стан, Молодежная, Заря-1, Фрунзе, Зеленая, Набережная, Новая);
- 9.00-18.00 — села Кожомкул (улицы Пионерская, Комсомольская, Октябрьская, Степная, Крупская, Кирова, Первомайская, Северная, Колхозная, Шевченко, Фрунзе, Школьная, Проектируемая, Горького, тупики Комсомольский, Школьный), Селекционное (улицы Кипкалова, Ала-Арчинская, Парковая, Проектируемая);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Панфиловка (улицы Ключевая, Молодежная, Луговая), Тельман (улицы Эгембердиева, Южная), Эркин-Сай (улицы Центральная, Токтогула);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — село Калиновка, город Токмак (улицы Ломоносова, Жантаева, Комсомольская, Коммунальная, Горького);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ивановка (улицы Токмакская, Уральская), Красная речка (улицы Ленина, Садовая), Рот-Фронт (улица Подгорная).
3Талаская область
- 9.00-17.00 — села Манас, Копуро-Базар.
4Нарынская область
- 9.00-17.00 — город Нарын (улица Ак-Моор);
- 9.00-18.00 — села Чолок-Кайын, Кызарт;
- 10.00-17.00 — село Казарман.
5Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — города Балыкчи (улицы Озерная, Абдрахманова, Аманбаева, Океева, Кулакунова), Каракол (улицы Ростовская, Пушкина, Гоголя, Курочкина, Кравцова, Бекбоева, Стаханова, Дружба, Маяковская, Харьковская, Мурманская, Элебаева, Островского, Ленинградская, Коенкозова, 86), села Таш-Кия,Уч-Кошкон, Ак-Шыйрак, Сары-Камыш;
- 8.00-18.00 — села Ак-Суу, Курбу.