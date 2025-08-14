В Кыргызстане расширены возможности частных клиник для борьбы с онкологией

Возможность лечения онкологических заболеваний стала ближе для многих пациентов, и создаются возможности для разгрузки государственных медицинских учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

По ее данным, кабинет министров принял изменения в постановление «О вопросах лицензирования отдельных видов деятельности» от 14 декабря 2023 года № 678, по которым в перечень лицензируемых видов медицинской деятельности в частном секторе включены онкология, паллиативная помощь, медицинская реабилитация и абилитация. Суть реформы — устранение из процесса получения лицензий лишних препятствий и правовых противоречий.

Все эти изменения — часть курса на дебюрократизацию, закрепленного в Указе президента «О дополнительных мерах по повышению эффективности и дебюрократизации системы государственной службы».

Уже есть первые результаты, Министерство здравоохранения выдало две лицензии на диагностику и лечение онкологии.