11:03
USD 87.35
EUR 102.33
RUB 1.10
Общество

В прокат выходит кыргызская криминальная драма «Аят 4»

Сегодня в прокат выходит кыргызская криминальная драма «Аят 4» режиссера Азамата Шаршенова.

Али — миролюбивый, добросердечный и простой человек. Его мир — это семья, труд и честная жизнь. Но судьба готовит ему тяжелое испытание: младший брат Жапар неожиданно оказывается втянут в криминальный мир, и жизнь Али меняется до неузнаваемости. Теперь он стоит перед трудным выбором — между братским долгом и законом.

Режиссер: Азамат Шаршенов.
Жанр: криминальная драма.
Язык: кыргызский.
Актеры: Азамат Шаршенов, Фатима Шаршенова, Эрбол Русланов, Алина Асанова, Улан Омуралиев, Омурбек Нурдинов, Айчолпон Курманбекова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339512/
просмотров: 292
Версия для печати
Материалы по теме
Национальный отбор фильмов на «Оскар» начался в Кыргызстане
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Единый рынок услуг, связанных с производством кино, хотят создать в ЕАЭС
Кыргызский фильм «От» («Огонь») получил особую награду на престижном фестивале
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Disney выпустил трейлер фильма «Аватар: Огонь и Пепел»
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Фантастическая четверка вернулась! В Бишкеке состоялась премьера нового фильма
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
В прокат выходит кыргызский психологический триллер «SOS: Жардамга!»
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
Транспортный коллапс в&nbsp;Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги Транспортный коллапс в Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги
В&nbsp;Бишкеке под бетоном фонтана &laquo;Солнечные рыбки&raquo; нашли советскую мозаику В Бишкеке под бетоном фонтана «Солнечные рыбки» нашли советскую мозаику
Бизнес
О! усилил покрытие: 4G&nbsp;LTE стал еще лучше для туристов и&nbsp;жителей регионов О! усилил покрытие: 4G LTE стал еще лучше для туристов и жителей регионов
Beeline открыл сезон киновечеров на&nbsp;берегу Иссык-Куля Beeline открыл сезон киновечеров на берегу Иссык-Куля
В&nbsp;Beeline Кыргызстан назначен новый генеральный директор В Beeline Кыргызстан назначен новый генеральный директор
Пассивный доход каждый месяц для клиентов 55+&nbsp;&mdash; с&nbsp;заботой о&nbsp;вашем будущем Пассивный доход каждый месяц для клиентов 55+ — с заботой о вашем будущем
14 августа, четверг
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 14 августа Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 14 авгу...
10:58
Власти Кыргызстана озаботились снижением цен на мясо
10:55
В соцсетях возмущение: в горах мужчина на лошади тащил собаку за задние лапы
10:54
В Кыргызстане налоговую задолженность, образовавшуюся до 2022 года, спишут
10:50
О! усилил покрытие: 4G LTE стал еще лучше для туристов и жителей регионов