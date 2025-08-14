Сегодня в прокат выходит кыргызская криминальная драма «Аят 4» режиссера Азамата Шаршенова.
Али — миролюбивый, добросердечный и простой человек. Его мир — это семья, труд и честная жизнь. Но судьба готовит ему тяжелое испытание: младший брат Жапар неожиданно оказывается втянут в криминальный мир, и жизнь Али меняется до неузнаваемости. Теперь он стоит перед трудным выбором — между братским долгом и законом.
Режиссер: Азамат Шаршенов.
Жанр: криминальная драма.
Язык: кыргызский.
Актеры: Азамат Шаршенов, Фатима Шаршенова, Эрбол Русланов, Алина Асанова, Улан Омуралиев, Омурбек Нурдинов, Айчолпон Курманбекова.