14 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — «Городок строителей», 6;

9.30-18.00 — микрорайон «Тунгуч», улица Анкара, 36/2, отрезки улиц Токтогула, Ибраимова, Киевской, Шопокова;

9.00-17.00 — микрорайон «Джал», 35, отрезки улиц Токтоналиева, Джаманбаева, Токтогула, Тимирязева, Бакаева, Ахунбаева, Юго-Западной, улица Лумумбы, 149;

9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Тилек» (улицы Коллективная, Ак-Тилек-2, 3), отрезки улицы Ганди, переулок Первомайский;

12.00-15.00 — отрезки улиц Ибраимова, Куренкеева, Усенбаева, Достук, Жаштык, Мыскал;

15.00-18.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Можайской, переулки Багижский, Боровской, село Маевка (улица Набережная).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Кара-Жыгач (улицы Карабаева, Бек-Тоо, Кондучалова), Лебединовка (проспекты Победы, Ленина, улицы Тянь-Шаньская, Ошская, Северная, Узгенская, Родниковая, Боконбаева, Нарынская, Манаса, Калинина, Мичурина, Токмакская, 22 га, Каджисайская, Таласская, Угловая, Кузнечная, Чуйская, Кирова, Луганская, Чапаева, Загорская, переулок Школьный), Гроздь (улицы Садовая, Гроздинская), Карла Маркса (улицы Пушкина, МТФ, Пионерская, Гагарина, 22-го партсъезда, Крупской, Куйбышева, Молодежная, Комсомольская, Герцена, Звездная, Кулатаева, Веселая, Первомайская, Набережная, Октябрьская, Киевская, Ленина, Шоссейная, Садовая, Горького, Крылова, Калинина, Озерная, Фабричная, Лермонтова, Школьная, жилмассив «44 га»);

9.00-18.00 — село Молдовановка (улицы Садовая, Пионерская, Молодежная, Яблоневая, Набережная, Почтовая);

9.00-15.00 — села Кайырма (улицы Школьная, ГЭС-6, Айдаралиева, Актюбинская, Строительная, Каирминская, Манаса, Западная), Дачное (улицы Береговая, Ленина, Южная, Восточная, Набережная);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — Кара-Балта («Квартал Ковровщиков», 1-26, улицы Пионерская, Чкалова, Грибоедова, Свердлова, Московская, Октябрьская), село Суусамыр;

9.00-16.30 — село Алексеевка (улица Калинина);

Кеминский РЭС

9.00-18.00 — урочище Тарылган, село Кашкелен (улицы Токтогула, Сматова);

9.00-17.00 — село Кароол-Добо (улица Бапакова);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Алмалуу, Тогуз-Булак, Горная Серафимовка, Уч-Эмчек, Таш-Башат, Норус, Нижний Ичке-Суу, Верхний Ичке-Суу, лыжные базы «ЗИЛ» и «Норус», село Чон-Далы (улицы Куренкеева, Болоболаева, Школьная);

7.00-18.00 — села Жерказар, Дружба;

Московский РЭС

9.00-18.00 — село Темен-Суу (улицы Садовая, Украинская, Красноармейская);

9.00-17.00 — село Александровка (улица Пионерская);

9.00-13.00 — село Кыз-Моло (улицы Школьная, Западная, Горького, Грибанова, Новая, Дружбы);

13.00-17.00 — село Спартак (улицы Ленина, Попова, водокачка, военная часть);

Сокулукский РЭС

9.00-18.00 — села Кун-Туу (улицы Сон-Кол, Чуй, Достук), Селекционное (улицы Проектируемая, Достук), жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Ак-Сай, Жаштык, Орто-Азия, Мин-Булак, Достук, Арашан, Боз-Булун, Ак-Булун, Ак-Кайын, Алмалуу, Кол-Тор, Арчалуу-Тор, Салкын-Тор, Тунук), «ТЭЦ-2» (улицы Баатыр, Тынчтык, Ынтымак, Эгизбаев), ДЭУ «Достук» (улица Достук), село Орок (улицы Орокская, Мотуке, 2-я Кавказкая, Проектируемая);

9.30-17.00 — поселок Западный (улицы Гасангусенова, Октября, Парковая), село Садовое;

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Торговая, 50 лет Октября, 27-го партсъезда, Полевая, Правды, Торговая), Асылбаш (улицы Ноорузбая, Омурбек, Шамши);

8.00-17.00 — село Гавриловка (улицы Горького, Фрунзе, Пушкина, Степная, Забайкальская, Чекменева, Школьная, Северная, Дружбы, Олимпийская, Балыкбаева, Новая, переулки Забайкальский, Школьный, садовое товарищество «Южное»), город Шопоков (улицы Новостройка, Геофизическая, Ново-Октябрьская, Геологическая, Заводская, Октябрьская, Садовая, Топографическая, Ала-Арчинская, Первомайская, Полевая, Железнодорожная, Проектируемая, Кирпичная, переулок Железнодорожный, улица Линейная, жилмассив «Ынтымак»), села Романовка (улицы Гагарина, Маркса, Тойбаева, Советская, Комсомольская, Набережная, Полевая, Садовая, Заводская, Фрунзе, Юбилейная, Гагарина, Московская, Пионерская, Разная, МТФ, переулок Пионерский, тупик Садовый), Первомайское (улицы Ленина, Береговая, Чмыря, Спортивная, Калинина, Тимирязева, Первомайская, Комсомольская, Восточная, Мичурина, Пионерская);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Панфиловка (улицы Лермонтова, Центральная, Первомайская, Тихонова, Осмонова, Пушкина, Подгорная, Тилебалиева, Южная, Пионерская, Заречная, Комсомольская, переулки Каиндинский, Почтовый), Чалдовар (улицы Ленина, Советская, Фабричная), Тельман (улица Айтымбет);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Арал (улицы Школьная, Шоссейная), Чуй (улицы Октябрьская, Заречная, Буранинская, Сельская), город Токмак (улица Жантаева);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Сын-Таш (улицы Шакирова, Школьная), Токтоналиева (улица Юрьевская), Красная Речка (улица Ленина, 48, 50, 52, 56, 58, 60).

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — Каракол (улицы Искакова, Гоголя, Стаханова, Киевская, Пионерская, Кошевого, Жамбула, Кравцова, Ворошилова, Айтпаева, Токтогула, Алыбакова, микрорайон «Кашка-Суу», 6), села Жаны-Арык, Чон-Таш, Жылуу-Булак, Сары-Тологой, Кен-Суу, урочище Табылгыты, села Ак-Шыйрак, Ак-Терек, Кичи-Жаргылчак, Чон-Жаргылчак, Ала-Баш, Дон-Талаа, Калкагар;

8.00-18.00 — село Энилчек.

4 Нарынская область Нарынская область