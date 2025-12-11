12:44
Общество

Джонни Депп спродюсирует первую англоязычную экранизацию «Мастера и Маргариты»

Джонни Депп спродюсирует первую англоязычную экранизацию «Мастера и Маргариты» Булгакова. Об этом пишет Variety.

Джонни Депп спродюсирует первую англоязычную экранизацию «Мастера и Маргариты»

Отмечается, что легенда «Пиратов Карибского моря» спродюсирует фильм по пьесе русского писателя и, возможно, исполнит главную роль. Проект, у которого пока нет режиссера, продюсируется собственной компанией Деппа IN.2 Film совместно со Светланой Дали и Грейс Ло, исполнительными продюсерами фильма «Жанна Дюбарри». О проекте было объявлено на кинофестивале в Саудовской Аравии.

Начало съемок фильма «Мастер и Маргарита» ожидается в конце 2026 года.
