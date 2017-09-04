В Бишкеке проходит акция «Стоп пиратству!»

В Бишкеке началась ежегодная акция «Стоп пиратству!». Об этом сообщили в пресс-службе Кыргызпатента, который является ее организатором.

По ее данным, она проходит в рамках международного форума «Антиконтрафакт-2017», который состоится в Бишкеке 14-16 сентября.

Цель - привлечение внимания населения к борьбе с контрафактной, поддельной продукцией.

После официальной части гостей ждет концерт звезд отечественной эстрады. Организаторы обещают игры, конкурсы с подарками и флэшмоб.

Внести свой вклад в борьбу с пиратством можно на площадке перед кинотеатром «Октябрь».