Маленькая жительница Оша создала образы мэра из пластилина и умилила его

Маленькая жительница Оша создала образы мэра Женишбека Токторбаева из пластилина и умилила его. Видео опубликовала пресс-служба мэрии.

Восьмилетняя Лейли Нурсултан кызы слепила градоначальника за работой. В пластилиновых фигурах чиновник изображен на велосипеде, самокате, на голове у него кыргызский калпак.

Девочка также изобразила незаконные постройки в городе, новые стройки и сцены из жизни города.

Мэр Женишбек Токторбаев оценил творчество Лейли Нурсултан кызы и подарил ей iPad, о котором она давно мечтала.