Более 220 тысяч административных протоколов составлено в РФ на кыргызстанцев

За семь месяцев 2025 года правоохранительные органы России составили 224 тысячи административных протоколов в отношении граждан Кыргызстана. Об этом журналистам сообщил заведующий отделом консульского департамента МИД КР Алмазбек Байбосов.

По его словам, из РФ выдворено 3 тысячи 748 граждан КР за правонарушения административного характера. Депортировано 292 человека, они привлекались к уголовной ответственности.

Алмазбек Байбосов также рассказал, что в первом квартале текущего года 352 тысячи кыргызстанцев, состоящих на миграционном учете составили 680 тысяч трудовых договоров и гражданско-правовых договоров. Один человек может заключать несколько договоров, пояснил он.