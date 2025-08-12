Участница из Кыргызстана завоевала первое место на конкурсе «Алдын согун» в РФ

Участница из Кыргызстана заняла первое место на международном конкурсе «Алдын согун — Золотая стрела» в Кызыле (Тыва, Россия). Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, конкурс проходил 8-10 августа. КР на нем представляла молодая певица Аэлита Таалайбекова. Она исполнила песни «Аныяктар» (на тувинском языке) и «Курманбек».

Фото Минкультуры. Конкурс

На конкурс в Тыву приехало более 20 певцов из Казахстана, Башкортостана, Бурятии, Хакасии, Горного Алтая, Калмыкии и других регионов.

Международный конкурс «Алдын согун» проводился впервые. Он был посвящен памяти заслуженного артиста Тывы Аяса Данзырына и Году защитника Отечества.