11:57
USD 87.43
EUR 101.89
RUB 1.10
Общество

Участок в парке имени Фучика вернули в собственность мэрии Бишкека

По решению Бишкекского городского суда земельный участок площадью 1 тысяча 13 квадратных метров в парке имени Фучика вернули в собственность столичной мэрии. Ранее его оформили в частную собственность на основании решения Межрайонного суда и выдали на него государственный акт.

Однако после предписания городской прокуратуры управление по контролю за землепользованием обжаловало это решение. В ходе апелляционного разбирательства суд отменил прежнее постановление, а права собственности гражданина С.Б. прекратил.

На сегодня участок находится в ведении муниципалитета. Напомним, что по адресу: улица Фучика, 1б ранее располагался кинотеатр под открытым небом. Специалисты управления заранее уведомили все заинтересованные стороны о принятом решении и дальнейших шагах по объекту.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339268/
просмотров: 418
Версия для печати
Материалы по теме
В Чон-Алае имущество, связанное с близкими Анапияева, вернули государству
Новый Земельный кодекс. Заброшенные и неиспользуемые земли подлежат изъятию
ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении экс-спикера горкенеша Нооката
Детсад в Караколе вернули в собственность государства
Государству вернули 822 гектара земель в Чуйской области Кыргызстана
Нарушения при ремонте и приватизации соцобъектов выявили в Нарынской области
ГКНБ вернул в муниципальную собственность сауну в Ноокатском районе
Государству вернули здание Гидрометеорологической службы при МЧС КР
Участок стоимостью более 500 миллионов сомов вернули в госсобственность
В госсобственность Чуйской области вернули промышленный участок
Популярные новости
Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в&nbsp;воду Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в воду
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
В&nbsp;Кыргызстане появилась первая женщина-пилот В Кыргызстане появилась первая женщина-пилот
В&nbsp;парке Навои в&nbsp;Оше сносят объекты Омурбека Текебаева и&nbsp;Чолпон Султанбековой В парке Навои в Оше сносят объекты Омурбека Текебаева и Чолпон Султанбековой
Бизнес
MEGA яркое лето: Hawaii Party на&nbsp;Иссык-Куле MEGA яркое лето: Hawaii Party на Иссык-Куле
Принимайте оплату без комиссий вместе с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Принимайте оплату без комиссий вместе с «Оптима Банком»
Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в&nbsp;Кыргызстане Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в Кыргызстане
Минприроды и&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; будут сотрудничать в&nbsp;сфере экологии и&nbsp;ESG Минприроды и «Элдик Банк» будут сотрудничать в сфере экологии и ESG
12 августа, вторник
11:57
Две тысячи милиционеров обеспечат порядок в День независимости в Джалал-Абаде Две тысячи милиционеров обеспечат порядок в День незави...
11:51
Отмена транспортного налога: что нужно знать гражданам
11:44
Мошенники открыли кол-центры в Кыргызстане, России и Беларуси, обманывая людей
11:37
Возможно, не адаптировались — «Бишкекзеленстрой» о засохших кленах на Айтматова
11:37
Микрофинансовые организации Кыргызстана обяжут противодействовать мошенничеству