Участок в парке имени Фучика вернули в собственность мэрии Бишкека

По решению Бишкекского городского суда земельный участок площадью 1 тысяча 13 квадратных метров в парке имени Фучика вернули в собственность столичной мэрии. Ранее его оформили в частную собственность на основании решения Межрайонного суда и выдали на него государственный акт.

Однако после предписания городской прокуратуры управление по контролю за землепользованием обжаловало это решение. В ходе апелляционного разбирательства суд отменил прежнее постановление, а права собственности гражданина С.Б. прекратил.

На сегодня участок находится в ведении муниципалитета. Напомним, что по адресу: улица Фучика, 1б ранее располагался кинотеатр под открытым небом. Специалисты управления заранее уведомили все заинтересованные стороны о принятом решении и дальнейших шагах по объекту.