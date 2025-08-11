Скончался народный артист Кыргызстана, композитор Сатылган Осмонов. Об этом сообщили в Министерстве культуры.

«Кыргызская культура и искусство понесли невосполнимую утрату. Народный артист Кыргызской Республики, выдающийся композитор, педагог и общественный деятель, член Союза композиторов КР Сатылган Осмонов скончался в возрасте 87 лет после длительной болезни», — говорится в сообщении.

Он родился в 1938 году в селе Кегети Чуйской долины и рано потерял родителей. Вырос под опекой знаменитого дедушки, чьи сказки и легенды пробудили в нем мироощущение и творческое начало. В мир музыки он вошел через исполнение народных мелодий на комузе и других инструментах.

После окончания музыкально-хореографического училища имени М. Куренкеева Сатылган Осмонов продолжил обучение в Ташкентской консерватории, одновременно работая педагогом. В эти годы его первые серьезные произведения были с большим интересом восприняты в музыкальной среде и отличались особой выразительностью.

Симфония «Ак-Мөөр», концерты для скрипки с оркестром, симфонические поэмы, камерные ансамбли, хоровые произведения и романсы — все это стало произведениями, которые надолго остались в памяти слушателей.

Особое место в творчестве автора занимает опера «Сепил», поставленная в 1987 году в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А. Малдыбаева. Это масштабное произведение с богатым национальным колоритом и содержанием высоко оценено как выдающаяся находка в музыке.

Сатылган Осмонов написал множество музыкальных произведений для педагогического репертуара, инструментальных пьес, песен и вокальных циклов. Особой ценностью считаются два цикла из 25 романсов на слова народного поэта КР А. Жакшылыкова, которые стали вершиной его лирического творчества.

Среди последних его произведений национальная историко-драматическая опера «Алымбек и Курманжан».

За огромный вклад в развитие национальной музыки он был высоко отмечен государством: в 1990 году ему присвоено звание заслуженного деятеля культуры Кыргызской Республики, а в 2019 году — народного артиста Кыргызской Республики.