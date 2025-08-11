18:42
USD 87.43
EUR 101.89
RUB 1.10
Общество

Скончался народный артист Кыргызстана, композитор Сатылган Осмонов

Скончался народный артист Кыргызстана, композитор Сатылган Осмонов. Об этом сообщили в Министерстве культуры.

«Кыргызская культура и искусство понесли невосполнимую утрату. Народный артист Кыргызской Республики, выдающийся композитор, педагог и общественный деятель, член Союза композиторов КР Сатылган Осмонов скончался в возрасте 87 лет после длительной болезни», — говорится в сообщении.

Он родился в 1938 году в селе Кегети Чуйской долины и рано потерял родителей. Вырос под опекой знаменитого дедушки, чьи сказки и легенды пробудили в нем мироощущение и творческое начало. В мир музыки он вошел через исполнение народных мелодий на комузе и других инструментах.

После окончания музыкально-хореографического училища имени М. Куренкеева Сатылган Осмонов продолжил обучение в Ташкентской консерватории, одновременно работая педагогом. В эти годы его первые серьезные произведения были с большим интересом восприняты в музыкальной среде и отличались особой выразительностью.

Симфония «Ак-Мөөр», концерты для скрипки с оркестром, симфонические поэмы, камерные ансамбли, хоровые произведения и романсы — все это стало произведениями, которые надолго остались в памяти слушателей.

Особое место в творчестве автора занимает опера «Сепил», поставленная в 1987 году в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А. Малдыбаева. Это масштабное произведение с богатым национальным колоритом и содержанием высоко оценено как выдающаяся находка в музыке.

Сатылган Осмонов написал множество музыкальных произведений для педагогического репертуара, инструментальных пьес, песен и вокальных циклов. Особой ценностью считаются два цикла из 25 романсов на слова народного поэта КР А. Жакшылыкова, которые стали вершиной его лирического творчества.

Среди последних его произведений национальная историко-драматическая опера «Алымбек и Курманжан».

За огромный вклад в развитие национальной музыки он был высоко отмечен государством: в 1990 году ему присвоено звание заслуженного деятеля культуры Кыргызской Республики, а в 2019 году — народного артиста Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339204/
просмотров: 377
Версия для печати
Материалы по теме
Хьюстон, у нас проблема. Скончался астронавт и командир «Аполлон-13» Джим Ловелл
Скончался народный артист Кыргызстана Токтобек Сатаров
Скончался легендарный рок-музыкант Оззи Осборн
Скончался российский кинорежиссер Юрий Кара, он снял фильм «Мастер и Маргарита»
Скончался российский кинорежиссер Александр Митта
Скончался народный писатель Кыргызстана Шаршеналы Абдылдаев
Скончалась супруга одного из основателей ЗАО «Вечерний Бишкек» Александра Кима
Социалисттик Эмгектин Баатыры Күлсара Сулайманова 95 жашында дүйнө салды
Скончался композитор Евгений Дога
Скончалась кыргызстанская художница Динара Чочунбаева
Популярные новости
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в&nbsp;воду Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в воду
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Иссык-Кульской и&nbsp;Нарынской областях могут сойти сели Штормовое предупреждение: в Иссык-Кульской и Нарынской областях могут сойти сели
В&nbsp;Кыргызстане появилась первая женщина-пилот В Кыргызстане появилась первая женщина-пилот
Бизнес
Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в&nbsp;Кыргызстане Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в Кыргызстане
Минприроды и&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; будут сотрудничать в&nbsp;сфере экологии и&nbsp;ESG Минприроды и «Элдик Банк» будут сотрудничать в сфере экологии и ESG
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
11 августа, понедельник
18:41
Хозяевам снесенных домов должны предоставить жилье или участок —глава ГКНБ Хозяевам снесенных домов должны предоставить жилье или...
18:31
12 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:30
В Нарынскую область передали спец- и сельхозтехнику на 41 миллион сомов
18:24
Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в Кыргызстане
18:09
Скончался народный артист Кыргызстана, композитор Сатылган Осмонов