Общество

BSZ — новый код «Манаса»: забудьте об Аляске, он только у нашего аэропорта

Международный аэропорт «Манас» официально сменил код IATA с FRU на BSZ. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Новый код появился в посадочных талонах некоторых авиакомпаний и в течение трех дней будет полностью внедрен у всех перевозчиков.

После смены кода пользователи заметили, что при поиске в Google или в некоторых авиационных системах BSZ все еще отображается как аэропорт Bartletts на Аляске (США).

В пресс-службе «Аэропортов Кыргызстана» пояснили, что код принадлежит только Бишкеку:

«Если в поиске вбить код BSZ, выходит только наш аэропорт. Соответственно, код принадлежит только нам, ни одному городу в мире больше. А то, что сейчас в Google или в каких-то авиационных системах высвечивается Бартлиц на Аляске, скорее всего, связано с тем, что эти системы просто не обновили данные. Этот код этим городам давно не принадлежит и официально закреплен за нашим аэропортом».

24.kg
Фото 24.kg. BSZ — новый код «Манаса»: забудьте об Аляске, он только у нашего аэропорта

В компании заверили, что ситуация нормализуется в ближайшее время, и в глобальных системах будет отображаться только Бишкек.
