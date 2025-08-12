В Бишкеке 12 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +37 градусов.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — село Чон-Арык (улицы Школьная, Мусулманкулова, Кожобергенова, Семетей, Северная).

11-12 августа — район, ограниченный улицами Гагарина, Ажибека Баатыра, Островского, проспектом Чингиза Айтматова;

12-13 августа — район, ограниченный улицами Жукеева-Пудовкина, Токомбаева, Сухэ-Батора, Юнусалиева и Безымянной. Подробнее

Памятные даты

День сотрудника уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы КР

Праздник появился в 2003 году.

Современное состояние пенитенциарной системы Министерства юстиции КР характеризуется работой по сохранению стабильной оперативной обстановки в пенитенциарных учреждениях, улучшению морально-психологического климата, обеспечению условий содержания осужденных и лиц, заключенных под стражу, в соответствии с действующим законодательством республики.

Кыргызстан стал полноправным членом Евразийского экономического союза

Это случилось в 2015 году. Евразийская экономическая комиссия официально зарегистрировала республику как одного из членов ЕАЭС. В состав также входят Россия, Казахстан, Армения и Беларусь.

Между Кыргызстаном и Казахстаном отменили таможенный контроль.

ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации, увеличения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов.

Международный день молодежи

Отмечается ежегодно 12 августа с целью напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира и повседневных проблемах, которые стоят на их пути.

Установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999-го по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года. Первый раз Международный день молодежи праздновался 12 августа 2000-го.

Отметим, 10 ноября отмечается Всемирный день молодежи.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Ашим Джакыпбеков

Родился 12 августа 1935 года в селе Шекер. Поэт, сценарист, редактор, публицист, лауреат Государственной премии имени Токтогула.

1965-1969 — заведующий редакцией художественной литературы издательства «Мектеп», 1969-1972 — заместитель главного редактора студии «Кыргызфильм», с 1972-го — ее главный редактор.

Создал такие киноповести, как «Мы росли без отцов», «Жестокое направление», «Баба-Яга на Луне» и «Чолпонбай».

Внес огромный вклад в развитие художественного перевода. Самый главный труд — роман «Тенири Манас».

Родился юрист Леонид Левитин

Родился 12 августа 1931 года в Минске (Беларусь). В январе 1942-го его эвакуированная семья приехала во Фрунзе. Советский и кыргызский юрист, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки и заслуженный юрист КР, специалист по теории права.

С 1952 года работал в органах адвокатуры и прокуратуры Киргизской ССР, в 1962-м перешел на работу в Кыргызский государственный университет. В 1992 году назначен проректором по науке в Бишкекской международной школе менеджмента и бизнеса. Советник первого президента Кыргызстана. Автор более 70 работ, из них 7 монографий.

Принимал активное участие в подготовке проекта Конституции в редакции 1993-го, Гражданского кодекса, законов о кооперации, местном самоуправлении и ряда других важнейших законодательных актов, являющихся правовой основой демократических преобразований и рыночных реформ в республике.

Умер 11 июля 2011 года.

Родился профессор Толобек Камчыбеков

Родился 12 августа 1949 года в селе Чолпон Нарынской области. Общественный и научный деятель, доктор экономических наук, профессор, ректор Кыргызского экономического университета имени Мусы Рыскулбекова, заслуженный работник образования Киргизии, лауреат премии правительства КР.

Автор более 83 научных трудов, в том числе 3 монографий, 5 учебно-методических пособий. Подготовил 2 докторов наук, 12 кандидатов наук.

Был ректором Кыргызского экономического университета имени Мусы Рыскулбекова.

Куда сходить

