12:48
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.10
Общество

Некоторые районы Бишкека останутся без газа с 11 по 13 августа

«Бишкекгаз» уведомляет, что в связи с работами на газопроводах среднего и низкого давления временно приостановят подачу голубого топлива в двух районах столицы.

По его данным, природного газа не будет в районах, ограниченных:

  • улицей Гагарина, проспектом Чингиза Айтматова, улицами Ажибека Баатыра и Островского — с 11 по 12 августа;
  • улицами Жукеева-Пудовкина, Токомбаева, Сухэ-Батора, Юнусалиева и Безымянной — с 12 по 13 августа.

«Бишкекгаз» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения газа перейти на альтернативные источники энергии.

Работы ведут с целью надежного и безопасного газоснабжения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338914/
просмотров: 507
Версия для печати
Материалы по теме
В одном из районов Бишкека отключили подачу газа
В части Бишкека с 18 по 20 июня отключат подачу газа
В части Бишкека 26 мая отключат газ
В части Бишкека временно отключат природный газ
В Бишкеке временно отключат газ в связи с ремонтными работами
На три дня отключат газ в южной части Бишкека
В части Бишкека приостановят подачу газа
Микрорайон «Восток-5» в Бишкеке будет сутки без газа: ведутся ремонтные работы
В Бишкеке на нескольких улицах 5-6 сентября не будет газа
В северо-западной части Бишкека отключат газ из-за ремонтных работ
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;восемь часов отключили телевидение и&nbsp;радио В Кыргызстане на восемь часов отключили телевидение и радио
Бизнес
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
Подключай eSIM от&nbsp;MEGA и&nbsp;получай 30&nbsp;ГБ интернета бесплатно Подключай eSIM от MEGA и получай 30 ГБ интернета бесплатно
&laquo;Айыл Банк&raquo; дарит путевку на&nbsp;умру вкладчикам депозита &laquo;Мудараба&raquo; «Айыл Банк» дарит путевку на умру вкладчикам депозита «Мудараба»
8 августа, пятница
12:33
Кабмин обновил правила торговли продуктами питания в Кыргызстане Кабмин обновил правила торговли продуктами питания в Кы...
12:21
Большинство иностранных студентов, обучающихся в КР, из Индии и Пакистана
12:15
Объем взаимной торговли между КНР и странами Центральной Азии вырос в 2,8 раза
12:13
Некоторые районы Бишкека останутся без газа с 11 по 13 августа
12:07
В Кыргызстане чаще квалификацию повышают учителя школ, чем преподаватели вузов