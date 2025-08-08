Некоторые районы Бишкека останутся без газа с 11 по 13 августа

«Бишкекгаз» уведомляет, что в связи с работами на газопроводах среднего и низкого давления временно приостановят подачу голубого топлива в двух районах столицы.

По его данным, природного газа не будет в районах, ограниченных:

улицей Гагарина, проспектом Чингиза Айтматова, улицами Ажибека Баатыра и Островского — с 11 по 12 августа;

улицами Жукеева-Пудовкина, Токомбаева, Сухэ-Батора, Юнусалиева и Безымянной — с 12 по 13 августа.

«Бишкекгаз» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения газа перейти на альтернативные источники энергии.

Работы ведут с целью надежного и безопасного газоснабжения.