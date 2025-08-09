13:22
Общество

В Кыргызстане появилась первая женщина-пилот

В Кыргызстане появилась первая женщина-пилот. Это Тахмина Арпачиева, которая уже получила летное удостоверение.

Теперь ей официально разрешено управлять самолетами. Отметим, что прежде авиалайнерами в КР управляли только мужчины.

Первая женщина-пилот в Кыргызстане Тахмина Арпачиева

Тахмина Арпачиева 18 лет работала бортпроводницей. Затем получила соответствующее образование и сейчас совершает перелеты на внутренних рейсах авиакомпании Asman Airlines.

По ее словам, во время стажировки ей приходилось постоянно доказывать, что пилот — это не только «мужская профессия».

На выбор профессии во многом повлиял отец. Он летчик с 40-летним стажем. Также оказал дочери всемерную поддержку и вселил уверенность в своих силах.

«Я волновалась, но при этом испытала огромное удовольствие от управления самолетом, от того, что ты поднимаешь самолет в небо», — сказала Тахмина Арпачиева, комментируя свой первый полет.

Первая кыргызстанская женщина-пилот мечтает об управлении большими лайнерами, чтобы облететь весь мир.
