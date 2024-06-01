Кыргызстанцам оформят ID-карты, паспорта и водительские удостоверения в РФ. Как?

Официальный оператор визовых услуг 25 дипломатических миссий в России VFS Global информирует о запуске пилотного проекта с МИД Кыргызстана по предоставлению консульских услуг гражданам республики, проживающим на территории РФ.

Отмечается, что граждане КР могут с помощью VFS Global оформлять ID-карты, общегражданские паспорта и водительские удостоверения при окончании срока действия, порче или утере этих документов; оформлять свидетельства на возвращение в Кыргызстан; получать справки социально-правового характера.

С перечнем документов, необходимых для получения консульских услуг, можно ознакомиться на сайте посольства КР в РФ в разделе «Консульские вопросы» и на сайте VFS Global в разделе «Консульские услуги».

Пилотный проект начнется в Москве с последующим охватом других городов России, где проживает значительное число кыргызстанцев.

Услуги будут предоставляться сервисным центром VFS Global по адресу: город Москва, Каширское шоссе, дом 3, корпус 2, строение 9, бизнес-центр «Сириус Парк».