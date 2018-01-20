Пилот виртуозно посадил самолет во время урагана в Германии

Пилоту авиалайнера немецкой авиакомпании Eurowings удалось виртуозно посадить самолет в аэропорту Дюссельдорфа вопреки сильному урагану «Фредерике». Видеозапись инцидента опубликована на видеохостинге в YouTube, сообщили «Известия».

На кадрах видно, как во время посадки самолет из-за сильного ветра мотает из стороны в сторону. Несмотря на бушующую стихию, пилот смог справиться с ситуацией и успешно приземлился.

Видеозапись набрала сотни тысяч просмотров. Пользователи Интернета назвали пилота «легендой» и оценили его профессиональные навыки.

Бушующий в Германии ураган «Фредерике» ранее оставил без электричества около 100 тысяч жителей страны. Из-за урагана в стране временно прекратили движение поездов дальнего следования. Ущерб от стихии в Германии оценили в 500 миллионов евро.