ЦИК утвердила новый регламент работы государственного портала «Тизме», который обеспечивает открытый доступ к спискам избирателей и информации о выборах.

Портал служит официальным источником актуальных данных о зарегистрированных избирателях, их избирательных участках, а также о статистике по регионам и всей стране. В документе подробно прописаны цели и задачи портала, порядок размещения и обновления информации, а также меры по обеспечению информационной безопасности.

Основные функции портала — предоставление гражданам точных и открытых сведений о выборах, возможность проверить свои персональные данные, уточнить избирательный участок и оперативно сообщить о неточностях через систему «Кабинет избирателя».

Теперь на портале будет обновляться вся информация о выборах и избирателях — как в ходе кампаний, так и в обычное время. Люди смогут не только посмотреть свои данные, но и быстро сообщить, если заметят ошибку.

Работой портала занимается специально созданное структурное подразделение Центризбиркома, отвечающее за техническую поддержку, кибербезопасность и взаимодействие с другими госорганами.