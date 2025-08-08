10:42
Общество

В КР впервые внедряется электронный «Кабинет избирателя». Как это работает

ЦИК КР впервые запускает в полном объеме электронный сервис «Кабинет избирателя». Теперь каждый гражданин сможет самостоятельно через интернет проверять и корректировать свои данные в списках избирателей.

Соответствующее положение разработал Центризбирком в целях приведения в соответствие с нормами ранее принятой новой редакции закона о выборах.

Отмечается, что сервис позволит оперативно подавать заявления на уточнение места голосования, исправление ошибок и других данных, что повысит точность реестра избирателей и облегчит подготовку к выборам и референдумам. Для работы с сервисом потребуется авторизация через единый госидентификатор, электронную подпись или биометрическую систему.

ЦИК подчеркивает, что новый механизм поможет избирателям активнее участвовать в избирательных процессах и минимизирует ошибки в списках избирателей.

Доступ к «Кабинету избирателя» будет открыт на государственном и официальном языках. Контроль за его работой возложен на заместителя председателя ЦИК.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338876/
просмотров: 301
