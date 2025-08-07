15:59
Общество

Россия и Кыргызстан отмечают 155-летие сотрудничества в сфере образования

В этом году исполняется 155 лет со дня начала сотрудничества России и Кыргызстана в сфере общего образования. Об этом на брифинге рассказал директор центра международного сотрудничества Министерства просвещения РФ Сергей Малышев.

По его словам, отправной точкой взаимодействия стало открытие в 1870 году приходской школы в Токмаке, где преподавали учителя из Российской империи. Именно этот исторический факт считается началом образовательного партнерства между двумя странами.

Сергей Малышев рассказал о ключевых направлениях сотрудничества между КР и РФ в настоящее время. По его словам, в рамках программы «Российский учитель за рубежом» в прошлом учебном году в школах Кыргызстана работали 200 российских педагогов. 

Отмечается, что в этой программе особое внимание уделяется подготовке кадров, методической поддержке, обмену опытом и внедрению системы двойного наставничества.

Эти меры, как подчеркнул Сергей Малышев, направлены на повышение качества образования и укрепление гуманитарных связей между государствами.
