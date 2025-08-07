В Бишкеке 7 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +34 градуса.

Отключение газа, света, воды

9.30-17.30 — «Городок строителей», 1-8, 10-16;

9.30-19.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы Рухий-Мурас-4 — Рухий-Мурас-6);

9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Алтымышева, Ак-Марал, Шералиева, Копуро-Базар, Кызыл-Суу, Ахунбаева, Репина, Кошон), отрезки улиц Уметалиева, Московской, Акиева, Манасчи Сагынбая, микрорайон «Джал», 29, отрезки улиц Рыскулова, Бобулова, Мыскал, Жаштык, Мурас, Сейил, Достук, Кулиева, жилмассив «Нур» (улицы 1-я Линия — 12-я Линия, Айманбетова), село Маевка (улица МТФ-2), контур № 885, северная объездная дорога;

9.00-18.00 — отрезки улиц Бейшеналиевой, Рыскулова, Пушкина, Бобулова, Абдумомунова;

9.00-13.00 — улица Лумумбы, 157;

9.00-16.00 — жилмассив «Жениш»;

10.00-17.00 — село Пригородное (улицы 8 Марта, Лесная, Марата, Широкая);

13.30-17.00 — улица Лумумбы, 147.

10.00-20.00 — 10-й микрорайон; районы, ограниченные улицами Масалиева, Абдрахманова, Садырбаева, проспектом Чингиза Айтматова; улицами Масалиева, Токтоналиева, Гшлиессера, проспектом Чингиза Айтматова. Подробнее

У кого намечается той

Таалайбек Кулмендеев

Родился 7 августа 1965 года. Режиссер, продюсер, председатель Союза кинематографистов КР.

Аида Касымалиева

Родилась 7 августа 1984 года. Постоянный представитель Кыргызстана при ООН в Нью-Йорке.

Памятные даты

Начало событий в Кой-Таше

В этот день в 2019 году спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Спецоперация провалилась.

В ходе начавшихся беспорядков пострадало более 40 человек, убит заместитель командира спецподразделения «Альфа» Усен Ниязбеков. Шестерых бойцов спецназа сторонники бывшего главы государства взяли в заложники.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Амангельды Муралиев

Фото из интернета