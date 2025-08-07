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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 7 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +34 градуса.

Отключение газа, света, воды

  • 9.30-17.30 — «Городок строителей», 1-8, 10-16;
  • 9.30-19.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы Рухий-Мурас-4 — Рухий-Мурас-6);
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Алтымышева, Ак-Марал, Шералиева, Копуро-Базар, Кызыл-Суу, Ахунбаева, Репина, Кошон), отрезки улиц Уметалиева, Московской, Акиева, Манасчи Сагынбая, микрорайон «Джал», 29, отрезки улиц Рыскулова, Бобулова, Мыскал, Жаштык, Мурас, Сейил, Достук, Кулиева, жилмассив «Нур» (улицы 1-я Линия — 12-я Линия, Айманбетова), село Маевка (улица МТФ-2), контур № 885, северная объездная дорога;
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Бейшеналиевой, Рыскулова, Пушкина, Бобулова, Абдумомунова;
  • 9.00-13.00 — улица Лумумбы, 157;
  • 9.00-16.00 — жилмассив «Жениш»;
  • 10.00-17.00 — село Пригородное (улицы 8 Марта, Лесная, Марата, Широкая);
  • 13.30-17.00 — улица Лумумбы, 147.

  • 10.00-20.00 — 10-й микрорайон; районы, ограниченные улицами Масалиева, Абдрахманова, Садырбаева, проспектом Чингиза Айтматова; улицами Масалиева, Токтоналиева, Гшлиессера, проспектом Чингиза Айтматова. Подробнее

У кого намечается той

Таалайбек Кулмендеев

Родился 7 августа 1965 года. Режиссер, продюсер, председатель Союза кинематографистов КР.

Аида Касымалиева

Родилась 7 августа 1984 года. Постоянный представитель Кыргызстана при ООН в Нью-Йорке.

Памятные даты

Начало событий в Кой-Таше

В этот день в 2019 году спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Спецоперация провалилась.

В ходе начавшихся беспорядков пострадало более 40 человек, убит заместитель командира спецподразделения «Альфа» Усен Ниязбеков. Шестерых бойцов спецназа сторонники бывшего главы государства взяли в заложники.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Амангельды Муралиев

из интернета
Фото из интернета

Родился 7 августа 1947-го в селе Кум-Арык Чуйской области.

В 1988-1991 годах был председателем Исполкома, Городского совета народных депутатов (Фрунзе), мэром города. В 1991-1992 годах ­­— государственный секретарь, председатель Государственного комитета Республики Кыргызстан по экономике, член президиума кабинета министров, член президентского совета и Горсовета.

В 1992-1993 годах занимал пост министра экономики и финансов, в 1996-м — вице-премьер-министра Кыргызской Республики по промышленной политике.

В 1999-2000 годах был премьер-министром КР.

Академик Инженерной академии КР, Международной инженерной академии. Имеет 10 изобретений и ряд рационализаторских предложений, большинство из которых внедрено в производство.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338713/
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