В Бишкеке 7 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +34 градуса.
Отключение газа, света, воды
- 9.30-17.30 — «Городок строителей», 1-8, 10-16;
- 9.30-19.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы Рухий-Мурас-4 — Рухий-Мурас-6);
- 9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Алтымышева, Ак-Марал, Шералиева, Копуро-Базар, Кызыл-Суу, Ахунбаева, Репина, Кошон), отрезки улиц Уметалиева, Московской, Акиева, Манасчи Сагынбая, микрорайон «Джал», 29, отрезки улиц Рыскулова, Бобулова, Мыскал, Жаштык, Мурас, Сейил, Достук, Кулиева, жилмассив «Нур» (улицы 1-я Линия — 12-я Линия, Айманбетова), село Маевка (улица МТФ-2), контур № 885, северная объездная дорога;
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Бейшеналиевой, Рыскулова, Пушкина, Бобулова, Абдумомунова;
- 9.00-13.00 — улица Лумумбы, 157;
- 9.00-16.00 — жилмассив «Жениш»;
- 10.00-17.00 — село Пригородное (улицы 8 Марта, Лесная, Марата, Широкая);
- 13.30-17.00 — улица Лумумбы, 147.
- 10.00-20.00 — 10-й микрорайон; районы, ограниченные улицами Масалиева, Абдрахманова, Садырбаева, проспектом Чингиза Айтматова; улицами Масалиева, Токтоналиева, Гшлиессера, проспектом Чингиза Айтматова. Подробнее
У кого намечается той
Таалайбек Кулмендеев
Аида Касымалиева
Родилась 7 августа 1984 года. Постоянный представитель Кыргызстана при ООН в Нью-Йорке.
Памятные даты
Начало событий в Кой-Таше
В этот день в 2019 году спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Спецоперация провалилась.
В ходе начавшихся беспорядков пострадало более 40 человек, убит заместитель командира спецподразделения «Альфа» Усен Ниязбеков. Шестерых бойцов спецназа сторонники бывшего главы государства взяли в заложники.
Люди, которые меняли мир
Родился государственный деятель Амангельды Муралиев
Родился 7 августа 1947-го в селе Кум-Арык Чуйской области.
В 1988-1991 годах был председателем Исполкома, Городского совета народных депутатов (Фрунзе), мэром города. В 1991-1992 годах — государственный секретарь, председатель Государственного комитета Республики Кыргызстан по экономике, член президиума кабинета министров, член президентского совета и Горсовета.
В 1992-1993 годах занимал пост министра экономики и финансов, в 1996-м — вице-премьер-министра Кыргызской Республики по промышленной политике.
В 1999-2000 годах был премьер-министром КР.
Академик Инженерной академии КР, Международной инженерной академии. Имеет 10 изобретений и ряд рационализаторских предложений, большинство из которых внедрено в производство.