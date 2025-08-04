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Общество

В музее Лояна обнаружили «предка» Лабубу, продажи которой бьют все рекорды

Продажи игрушки Лабубу бьют все рекорды в разных странах мира. А в музее Лояна обнаружили ее «предка». Об этом сообщает Telegram-канал «Китайская панорама».

«Милые монстры стали одним из самых узнаваемых символов Китая последних месяцев. Правда ли, что их история куда глубже, чем мы могли предполагать? Круглая «голова», заостренные «ушки» — неужели у забавных игрушек есть «дедушка» из бронзового века?» — говорится в посте.

Данлу — древняя наголовная пластина для лошади, которая обрела вирусную популярность из-за поразительного сходства с попадающейся на каждом углу игрушкой. Туристы буквально выстраиваются в очередь, чтобы попасть в музей, чтобы запечатлеть это внезапное и трогательное столкновение эпох.

Labubu («Лабубу») — бренд коллекционных плюшевых игрушек в виде монстров, созданный гонконгским дизайнером Лун Касином. Это имя главной героини серии игрушек The Monsters, созданной для китайского бренда Pop Mart.

Фигурки Лабубу описываются как существа с игривым, но немного свирепым видом: с круглыми пушистыми телами, широко открытыми глазами, заостренными ушами и девятью острыми зубами, которые образуют озорную улыбку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338451/
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