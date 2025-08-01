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Общество

Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области будет сильный ветер

Министерство чрезвычайных ситуаций КР предупреждает — в ближайший час и в вечернее время на территории города Бишкек и Чуйской области ожидаются гроза и усиление западного ветра.

По данным Кыргызгидромета при МЧС КР, скорость ветра может достигать опасных значений — до 15–20 метров в секунду и выше.

Граждан призывают соблюдать меры предосторожности:

  • избегать нахождения под деревьями и слабо укрепленными конструкциями,
  • не парковать автомобили под рекламными щитами и старыми деревьями,
  • по возможности оставаться в помещении во время непогоды.

При необходимости обращаться в экстренные службы МЧС по номеру 112.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338262/
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