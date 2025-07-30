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Общество

Арабские страны призвали ХАМАС уйти от власти в Газе

Египет, Катар, Саудовская Аравия и Иордания подписали документ с призывом к радикальной исламистской группировке ХАМАС прекратить свое правление в секторе Газа и передать оружие Палестинской автономии при международной поддержке. Об этом сообщает DW.

Семистраничный документ, в котором среди прочего осуждается атака ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, также был подписан Великобританией, Францией, Канадой, Бразилией, Италией, Испанией, Норвегией и Ирландией.

В документе содержатся и призывы к израильской стороне, пишет агентство dpa. В частности, подписанты требуют от Израиля немедленно прекратить боевые действия в Газе и пресечь деятельность еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Признание палестинского государства, по мнению подписавших документ стран, также является «существенной и неотъемлемой частью решения о двух государствах».

Документ, подписанный в ходе конференции по решению о двух государствах в Нью-Йорке, должен быть официально принят ООН к сентябрю, поясняет dpa. Как ожидается, к тому моменту его поддержат еще несколько стран.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337966/
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