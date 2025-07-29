Жажда в Бишкеке. Как решить проблемы и не оставить столицу без питьевой воды

Столица Кыргызстана все чаще сталкивается с водными проблемами — нехваткой поливной и перебоями с питьевой водой. С каждым годом ситуация усугубляется. И если за поливную воду муниципальное предприятие «Бишкекводоканал» не отвечает, то водопровод и канализация — их вотчина.

О проблемах, с которыми сталкивается столица, журналист 24.kg поговорил с директором МП Чингизом Жумалиевым.

Поливы огородов и отсутствие счетчиков

Бишкек питьевую воду получает из скважин глубиной от 160 до 250 метров. Туда она попадает из рек и озер, которые формируются за счет таяния ледников. Площади последних сокращаются. Естественно, что в этих условиях экономия питьевой воды становится все более актуальной.

С этим и проблема, говорит директор предприятия. На сегодня только 3 процента индивидуальных жилых домов в городе имеют водомеры (счетчики). В многоквартирных домах цифра доходит до 48 процентов.

У нас воду используют очень расточительно. Это следствие укоренившегося представления о ней как о бесплатном даре природы. Чингиз Жумалиев

К чему это приводит, собеседник проиллюстрировал на примере.

— Январь 2024 года. Мы анализировали работу Орто-Алышского водозабора: штатно работали 90 скважин. Морозы все сильнее, стали поступать жалобы на плохое водоснабжение, включили дополнительные скважины и довели их количество до 98. То есть потребление воды выросло на 10 процентов. Мы удивились, из-за чего в морозы-то? Оказалось, в частном секторе некоторые жители круглосуточно не выключали воду, чтобы трубы не замерзли, так как они уложены неглубоко в земле, — рассказал Чингиз Жумалиев.

Протяженность муниципальных водопроводных труб Бишкека составляет 1 тысячу 574 километра 350 метров, построенных ашаром — 76 километров, переданных городу в рамках административно-территориальной реформы — 373 километра, из них 80 процентов изношены. Больше всего износа в микрорайонах города и частном секторе.

В целом, говорит собеседник, примеров нерационального ее использования полно: от многочасового полива огородов до банального оставления арбуза под водой для его охлаждения.

На вопрос, почему не установить всем счетчики, Чингиз Жумалиев рассказал другую историю.

В столице более 50 жилых массивов, образовавшихся после распада Союза. Их подключение к системам водоснабжения в большинстве случаев проводили путем ашара, без проектной документации и гидравлических расчетов сетей. А каждый дом просто врезался в уличную трубу, горе-строители не предусмотрели индивидуальных колодцев, где должны были установить запорную арматуру и счетчики учета воды. Зачастую сами жители не знают, как подключен их дом к уличному водопроводу.

В итоге специалисты предприятия просто не могут определить место, где именно устанавливать водомеры. Правда, китайские и корейские компании выразили заинтересованность в решении проблемы, но это пока только на уровне обмена письмами.

Сточные воды станут чище

По словам директора МП, предприятие очищает 220-250 тысяч кубометров сточных вод в сутки при мощности сооружений — 380 тысяч кубометров. Их построили в 1979 году. За это время металлоконструкции и сооружения, соприкасаясь с агрессивной средой, заржавели и устарели. В этом году началась их реконструкция и модернизация.

— Нашли инвестора, готового работать на принципах государственно-частного партнерства, — это вьетнамская компания SFC, которая по всему миру реализовала более ста проектов в сфере очистных сооружений, — говорит Чингиз Жумалиев.

Он со специалистами ездил во Вьетнам, чтобы на месте оценить работу построенных ими сооружений. «Нет запаха, а на выходе небольшой бассейн с рыбками», — рассказал Чингиз Жумалиев. После того как построят очистные сооружения, инвестор их будет обслуживать 14 лет.

— Почему сточные воды после очистки обратно не пустить на нужды города: на полив деревьев, использование автомойками?

— Вторичное использование воды — очень дорогое удовольствие. Необходимы огромные накопительные резервуары для ее хранения, насосные станции и трубопроводы для перекачки воды обратно в город. На это просто нет денег, — говорит директор.

Однако, с учетом глобального изменения климата, сокращения запасов подземных вод Чингиз Жумалиев верит, что к этому мы обязательно придем. Но не скоро, потому как сейчас у предприятия есть куда более насущные проблемы.

«Только на еду и хватает»

«Тапканыбыз тамактан ашпайт!» — так говорят кыргызы, когда зарплаты хватает только на еду и коммунальные услуги. Примерно такая ситуация в «Бишкекводоканале».

В 2024 году на услугах водопровода, очистке сточных вод, и техническом обслуживании внутридомовых сетей многоэтажек предприятие заработало 1 миллиард 908 миллионов сомов. Цифра солидная, но только на первый взгляд.

Теперь посчитаем расходы: предприятие является крупным налогоплательщиком, ежегодно выплачивает около 373 миллионов сомов;

935 миллионов сомов на зарплаты примерно 1600 работникам и социальные выплаты;

около 335 миллионов сомов — на оплату электроэнергии;

на охрану водозаборов — 150 миллионов сомов;

покупка насосов, труб, запчастей, техники, горюче-смазочных материалов — еще примерно 100 миллионов сомов.

По итогам 2025 года, полагают в МП, выйдут с минусом. Как отметил собеседник, за последние 2-3 года резко повысились цены на услуги.

Так, энергетики поменяли категорию. Из «насосных станций» предприятие перевели в группу «социально ориентированные» и резко подняли тариф на 90 процентов. В итоге до 2025 года платили за электроэнергию 185 миллионов сомов в год, а теперь ожидают, что годовая сумма составит около 335 миллионов. В 2026-м — 421 миллион, а к 2030 году сумма дойдет до 572 миллионов сомов.

Увеличило стоимость своих услуг и МВД, которое охраняет водозаборы. «До 2023 года полку охраны ежегодно платили 50 миллионов сомов. Им подняли зарплату, и сумма выросла до 99 миллионов. С февраля 2025 года ежегодно уже 142 миллиона сомов», — рассказывает директор.

В итоге, говорит собеседник, деньги, которые можно было направить на покупку новейших энергоэффективных насосов или замену изношенных сетей, предприятие вынуждено тратить на подорожавшие услуги.

Последствия безалаберности айыл окмоту — на плечи «Бишкекводоканала»

Еще одна проблема, которая легла тяжелым грузом на предприятие — присоединенные в результате административно-территориальной реформы села Чуйской области.

Например, Орок и раньше получал питьевую воду из города. Так как счетчиков в домах не было, в точке подключения села к магистральному трубопроводу установили общий водомер. Предприятие выписывало счета по факту потребления. Сельчане были против и платили по норме потребления. Накопились крупные долги, «Бишкекводоканал» даже судился, но после присоединения села к городу это стало и проблемой предприятия.

В жилмассиве «Биримдик-Кут», говорит директор, многие владельцы домов проложили пластиковые трубы без учета их технических характеристик. Бишкекводоканал принял на баланс местный водозабор, отремонтировал насосно-энергетическое оборудование, привел все в соответствие, но воду полноценно жителям дать не может.

«Если пустить воду по норме, то пластиковые трубы не выдержат давления и могут лопнуть, — поясняет собеседник. — В итоге вода поступает самотеком, и по вечерам и утрам в часы наибольшего водоразбора ее просто не хватает».

В целом, говорит директор предприятия, у большинства присоединенных сел и жилмассивов (всего 62) вопросы с питьевой водой решались по-разному.

— Одному селу воду провели арабские фонды, где-то жители пробурили скважины и провели сети, а в некоторых централизованной системы водоснабжения нет. Есть сельские водозаборы, откуда воду можно использовать только на хозяйственные и бытовые нужды. Для решения этих проблем мы должны построить новые водозаборы, реконструировать действующие, пробурить глубокие скважины, обеспечить электроснабжение, установить систему обеззараживания питьевой воды, обеспечить надежную охрану объектов. Еще более удручающая картина с канализацией, — рассказывает Чингиз Жумалиев.

Фото «Бишкекводоканала». Аварийным бригадам приходится очень часто выезжать в присоединенные к столице села

Сегодня бригады предприятия в основном занимаются устранением аварий в присоединенных селах и жилмассивах. Сейчас мэрия Бишкека на основании заключений гидрогеологической службы решает вопрос выделения участков под проектирование и строительство 15 новых водозаборов.

— Будем каждый год строить по 3-4 водозабора, в зависимости от финансирования. Это очень затратные объекты, — говорит Чингиз Жумалиев. — Только на бурение одной скважины глубиной до 250 метров требуется около 15 миллионов сомов.

Денег не жалеть, иначе пожалеем

Сегодня «Бишкекводоканал» пока справляется с обеспечением населения чистой питьевой водой. Но у предприятия глобальные задачи, которые нужно решить сегодня, чтобы завтра в центре города не стоять в очереди за водой с канистрами.

Первое, говорит Чингиз Жумалиев, надо остановить непомерный расход воды. Это возможно только масштабным установлением счетчиков по всему городу. Современные приборы, говорит собеседник, позволят экономить электроэнергию, оперативно выявлять места утечки воды, делать качественный мониторинг расхода. Экономия позволит предприятию масштабно обновлять изжившие срок службы сети.

Экономия и новые сети, в свою очередь, приведут к сохранению запасов воды для будущего поколения.