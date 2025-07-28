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Общество

Внимание! В отдельных частях Бишкека не будет воды

В отдельных частях Бишкека 29 июля отключат подачу питьевой воды с 10.00 до 20.00 в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Район отключения:

  • 10-й микрорайон;
  • проспекты Масалиева — Чингиза Айтматова — улицы Абдрахманова — Садырбаева;
  • проспекты Масалиева — Чингиза Айтматова — улицы Токтоналиева — Гшлиессера.

Отключение связано с ремонтными работами резервуаров ВДНХ диаметром 500 миллиметров.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337694/
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