Внимание! В отдельных частях Бишкека не будет воды

В отдельных частях Бишкека 29 июля отключат подачу питьевой воды с 10.00 до 20.00 в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Район отключения:

10-й микрорайон;

проспекты Масалиева — Чингиза Айтматова — улицы Абдрахманова — Садырбаева;

проспекты Масалиева — Чингиза Айтматова — улицы Токтоналиева — Гшлиессера.

Отключение связано с ремонтными работами резервуаров ВДНХ диаметром 500 миллиметров.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.